La curiosa ave que apareció ayer en la playa de La Concha de San Sebastián Un ejemplar juvenil de alcatraz atlántico estuvo varias horas en la playa donostiarra al encontrarse herido

Una curiosa ave apareció ayer en la playa de La Concha de San Sebastián. Se trata de un ejemplar juvenil de 'alcatraz atlántico', que estuvo durante varias horas en la playa donostiarra al encontrarse aparentemente herido.

Según ha compartido una vecina de San Sebastián en redes sociales, el ave marina apareció ayer por la tarde en el arenal guipuzcoano. Una especie de cuerpo alargado que puede llegar a medir 95 centímetros de tamaño y 175 de envergadura. Tiene las alas notablemente largas y estrechas, la cola es acuñada y su pico es recto y puntiagudo.

Por su color pardo con manchas claras, se puede deducir que es un ejemplar joven, ya que los ejemplares adultos son de color blanco con la punta de las alas negras y presentan un color mostaza en la cabeza y el cuello.

El alcatraz atlántico es un ave marina que se encuentra presente por el atlántico norte, las principales colonias de cría se ubican islas y zonas acantiladas de la costa noreste de Canadá, Islandia, Noruega, Irlanda, Gran Bretaña y Bretaña francesa.

Estas aves emprenden la migración posnupcial que las lleva hasta el golfo de Guinea en África. Aunque suelen visitar las costas de la península ibérica durante su paso migratorio, especialmente en otoño.

Se posan en tierra en raras ocasiones. Y en este caso, el ave «se encontraba herida y no podía volar», por lo que la ciudadana ha llamado a Basabizi, el centro de recuperación de fauna silvestre de Gipuzkoa, quienes han recogido el ejemplar sobre las 19.30 horas.