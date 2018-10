Octubre es el febrero donostiarra. Igual que el año nuevo no empieza en la ciudad hasta después de la Tamborrada, el curso tampoco arranca oficialmente hasta que se recoge la alfombra roja, incluso para quienes no hayan pisado una sala de cine estos últimos días. Terminado el Festival, una mano invisible cierra las compuertas y desagua la corriente. Se inaugura la temporada alta para los de casa, confiados en alargar ese estado de gracia que no durará demasiado. A partir de un punto de no retorno, todo empieza a rodar cuesta abajo sin poder frenarlo. Se caen las hojas de los árboles, cambia la hora y, sin comerlo ni beberlo, te plantas en la mesa de la cena de Navidad y brindas por el año nuevo.

Antes de rendirse a lo inevitable, se declara una batalla perdida de antemano. La resistencia al final del verano se comprueba en los pies, un retrato de nuestro estado emocional nada romántico. A primera hora de la mañana, las sandalias plantan cara al frío que se ha colado con un sol engañoso. Hay una especie de personas que cumplen un ritual desde mayo a noviembre y no se saltan un día sin sacar a pasear los dedos al aire, una norma científicamente no probada para prolongar el verano como esos remedios contra los catarros que aconsejan bañarse varios días de septiembre en las aguas de La Concha. La terapia deja de funcionar lo que tardan esos mismos pies en subirse a una banqueta para rebuscar en el altillo del armario, derrota por KO técnico.