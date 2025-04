Cuatro días para no circular en coche por el centro de Donostia

La celebración de varias manifestaciones, eventos deportivos y el desarrollo de los trabajos de saneamiento en el centro de Donostia recomiendan pensárselo dos veces antes ... de utilizar el coche desde este sábado al martes que viene.

El sábado día 5 y el domingo 6 de abril, Aguas del Añarbe va a realizar los trabajos de conexión de tuberías de saneamiento que obligarán a cortar dos carriles de la calle Urbieta a la altura de San Bartolomé (entre 7.30h del sábado y las 7:30h del lunes), por lo que se mantendrá abierto un solo carril en ese tramo. Con el fin de reducir el tráfico en ese punto y priorizar el paso del transporte público, se desviará el tráfico que desemboca en la Avenida de la Libertad (desde las calles Hernani, Idiakez y Etxaide) hacia Gros / Federico García Lorca para salir de la ciudad; y hacia Bergara / Prim en dirección a Amara

Al parking del Buen Pastor solo se podrá acceder por la calle Fuenterrabía. El parking de San Martín no sufrirá afecciones. Dbus tampoco se verá alterado por esta incidencia, pero la parada de Urbieta 28 de las líneas de Lurraldebus (BU03, BU04, BU07, BU12, BU13, BU40G, BU41G, BU47G) quedará anulada y se trasladará a Urbieta 18.

El sábado habrá dos manifestaciones en la ciudad, una por la mañana y otra por la tarde, lo que supondrá nuevos desvíos afectando tanto al tráfico privado como al transporte público. Las zonas afectadas serán, de 12.00 a 13.00 horas, las del transcurso de la manifestación: Boulevard, calle Hernani, avenida de la Libertad, paseo de la República Argentina, Reina Regente y Boulevard. Por la tarde la afección al tráfico será: Alderdi Eder, calle Hernani, Andia, Miramar, avenida de la Libertad, Oquendo y Boulevard. Las paradas y recorridos de Dbus sufrirán modificaciones en esos horarios aproximados.

El domingo 6 de abril se celebra la Media Maratón de Donostia , cuyo circuito recorre las principales calles de la ciudad, por lo que provocará cortes de tráfico en el Centro, Gros y Antiguo a lo largo de la mañana, así como modificaciones de recorridos y paradas en el transporte público. La salida y la meta estarán ubicadan en el Boulevard, que permanecerá cortado entre las 6.30h y 14.00h. El paseo de la Concha se cerrará al tráfico desde las 09.45h y hasta las 12.30h. El recorrido de la prueba se cerrar al tráfico entre las 9.40h y las 13.00h aproximadamente. Las líneas de Dbus se verán afectadas en recorridos y paradas (los viajes en las líneas afectadas serán gratuitos de 10.00h a 12.00h)

Por otro lado, Aguas del Añarbe realizará una cata para los trabajos de impulsión de la zona en la calle San Martín, por lo que el tramo entre Urbieta y Easo permanecerá cortado a todo tipo de tráficos el lunes 7 y el martes 8 de abril. Si bien este corte no afecta al tráfico privado (que no tiene acceso a ese giro), sí obligará a taxis, motos y autobuses a realizar su recorrido por la calle Larramendi como el resto de vehículos. Este cambio de recorrido no afecta a las paradas de autobuses de Dbus y Lurraldebus, por lo que las líneas transcurrirán con normalidad.