Cristina García Grijalbo: «La rubia tintorera te da un naranja soberbio y la cebolla, un dorado increíble» Viernes, 21 diciembre 2018, 08:40

En su web y en el puesto que hasta que los Reyes Magos vuelvan a Oriente tiene en la tradicional Feria de Artesanía situada entre Correos, el Koldo Mitxelena y la trasera del Buen Pastor, no aparece como Cristina García Grijalbo, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Kilkenny, la ciudad irlandesa del mármol negro, la porcelana hermosa, el festival de comedia Smithwicks Cat Laughs y la cerveza prodigiosa. En su web y su stand de pañuelos, sombreros, tocados, pulseras y 'tepuys' su nombre es Kris Meraki.

- ¿'Meraki'? Parece griego...

- Lo es. Griego moderno. Griego moderno internacionalizado. Una de esas palabras intraducibles pero cargadas de significado. De esas palabras que transmiten sensaciones prácticamente universales.

- Cuenta.

- Quiere decir que haces algo dándolo todo de ti. Poniendo alma, corazón y vida. Los diccionarios la definen como 'curiosidad, capricho, asombro, interés, afición, cuidado o elegancia'. No son malas acepciones. Por lo menos, en mi caso. Es eso lo que pongo en mi trabajo y lo que deseo ofrecer, compartir y que los demás sientan en cada pieza que hago o compran.

- Ahora unas siglas: FML.

- 'Felter Makers Ireland'. Afieltradores de Irlanda.

- ¿'Afieltradores'?

- Artesanos que elaboran ropa, accesorios con el fieltro, material milenario que se obtiene del vellón de lana, no se teje y se puede trabajar de muchas formas diferentes. Para hacer sombreros, cuellos, mantas, alfombras, zapatos. Cuando lo descubrí me sentí intensamente feliz porque me apetecía mucho crear prendas, complementos con volumen. Esculturas. Y con el fieltro, puedes. De hecho, yo lo hice tanto en Beirut como en Kilkenny.

- Sigue contando... ¿En el Líbano? ¿En Irlanda? ¿Cómo, qué?

- La de Kilkenny fue una obra monumental: 25 kilos de peso y elementos que medían 12 metros cada uno. En un edificio municipal. Colaboré con una creadora increíble, Caroline Scholfield, enamorada de las fibras, los filamentos, los kilts y los tejidos, y comprometida con la Naturaleza y el ser humano. En Beirut me invitaron a decorar el escaparate de una óptica de alta moda. Imaginé un paisaje flotante inspirado en 'Alicia en el país de las maravillas'. Lo titulé 'Eyeware in Wonderland'.

Los Tepuy 'Morada de los dioses' Eso significa esa palabra en el idioma de los indios pemón. Consideradas las formaciones expuestas más antiguas en el planeta; su origen data del Precámbrico. Sus paredes son verticales y sus cimas, planas.

- Más palabras que, seguro, ocultan historias con historia: 'Filzfun'.

- Es el nombre de una revista alemana. 'Fieltro' se dice 'Filz' en alemán. La publicación está dedicada, precisamente a la creación y la moda con ese material. Un día, uno de mis trabajos apareció fotografiado en sus páginas. Me hizo mucha ilusión.

- 'Shibori'.

- Técnica asiática de teñido y estampado. Milenaria. Los ejemplos más antiguos de su uso se remontan al siglo VII.

- 'Nuno'.

- Significa 'tejido' en japonés y es una técnica para trabajar el y con el fieltro. No fue inventada en Oriente sino en Nueva Gales del Sur. No es del todo tradicional; la desarrollaron en los 90 Polly Stirling, artista, y su ayudante Sakiko Kotaka. Te permite mezclar el fieltro con otros tejidos.

- Como hermosa, hermosísima la historia de los tepuy...

- E inspiradora. Ya sabes que se encuentran en la Gran Sabana Venezolana y que en sus cimas nacen ríos y cataratas. La más famosa, la de El Salto del Ángel.

- Crece y sobrevive en ellos una fauna y una flora desconocidas en otros lugares. Allí situó Conan Doyle a los dinosaurios de su 'El mundo perdido'. ¿Qué te han inspirado a ti?

- Unos llamémosles 'cuellos' que como los 'tepuy' son planos por arriba y muy verticales en los costados. Puede taparte buena parte del tronco. Te protegen del frío con la calidez de lo natural. Me gusta rendir homenaje a todo aquello que la Naturaleza nos sigue dando a pesar de que tanto la maltratamos. Me gusta saber que mis sedas vienen del gusano, la lana, de las ovejas; el algodón y el lino, de los campos.

- Bajo la carpa de la calle Urdaneta te he oído decir algo que no entendido del todo...

- ¿Que un bichito, un insecto como la cochinilla nos ofrece el tono carmín más maravilloso?

- No, eso ya lo sabía. Has dicho otra cosa, que la lana que usas es 'reciclada'. ¿Segunda mano?

- Para nada, de oveja recién esquilada. Lo que pasa es que mucha de esa lana se pierde porque a los pastores y ganaderos muchas veces no les rinde a cuenta venderla. Pagan muy poco, así que se tiran kilos y más kilos. Yo recojo unos cuantos. Por eso la llamo 'reciclada'. Porque si no, se perdería.

- Hemos puesto por ahí que tiñes tus foulards con... ¡alubias!

- Claro, el marrón se consigue con la negra. Pero no es tan raro, a mí me encanta el tono dorado que te da la cebolla. Y me apasiona la raíz que se llama 'rubia tintorera'. Su decocción te ofrece un naranja impresionante.

- Y las hojas que embellecen tus tejidos las recoges... ¿del suelo?

- Puedo apurar más su localización: en Intxaurrondo Sur hay un gingko biloba espléndido . Sus hojas son verdes, amarillas, rojas, moradas. Cuando caen, las recojo. En otra parte del barrio (mi taller está en Buztintxulo) hace mucho que conozco un arce japonés magnífico. Utilizo también mucho pino de Cádiz.

- ¿Hay un pino gaditano?

- Se llama casuarina. Y también 'pino llorón'. Una amiga me suele enviar sus agujas. Pero por el de Cádiz no dejo de usar el pino común, no creas.

- Esto es el 'eco-print', ¿verdad? Lo califican de 'alquimia de las hojas'.

- Exactamente. Traspasas el color y la forma de flores y hojas a la tela sin necesidad de químicos. Las aplicas directamente sobre la tela y así sus formas quedan dibujadas en ella.