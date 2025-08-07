Los cortes de tráfico en San Sebastián durante la Semana Grande Desde este sábado 9 se procederá a cambiar la circulación de los vehículos en varias zonas céntricas de la ciudad

Con motivo de la inminente celebración de la Semana Grande, que se celebra desde este sábado 9 de agosto, el Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho públicos los importantes cortes de tráfico y medidas especiales que afectarán fundamentalmente a la zona centro de la ciudad, así como a otras áreas cercanas. Se insta a la ciudadanía a evitar, en la medida de lo posible, el uso del automóvil privado para desplazarse al centro durante esta semana festiva, y se recomienda optar por el transporte público, que se refuerza para la ocasión, tanto los servicios de DBus como el ferroviario.

Los principales puntos de afectación y sus horarios son los siguientes:

Centro Urbano:

El Centro se cerrará al tráfico cada noche entre las 21:00 y las 00:00 horas, principalmente debido a los espectáculos de fuegos artificiales. Durante los fuegos y hasta que finalice el toro de fuego, el bidegorri del Paseo de la Concha permanecerá cortado.

Boulevard:

El Boulevard estará cerrado al tráfico todos los días, del 9 al 16 de agosto, desde las 18:00h hasta las 01:30 horas.

Como excepción, el martes 12 de agosto, día de la 'Bizikleta festa', el cierre se adelantará a las 15:00h y se mantendrá hasta la 01:30h.

Los días 10, 11, 13, 14, 15 y 16 de agosto, el cierre se mantendrá igualmente de 18:00h a 01:30h.

Paseo Nuevo:

Este paseo, así como su bidegorri, permanecerá cerrado al tráfico desde la Sociedad Fotográfica del 1 al 22 de agosto. El motivo de este cierre prolongado es la instalación del recinto ferial.

Sagues:

La zona de Sagues estará cerrada al tráfico del 8 al 16 de agosto. No obstante, se permitirá el acceso a residentes y vehículos autorizados.

Calle Matia (El Antiguo):

El 15 de agosto, la calle Matia experimentará dos fases de cierre:

De 08:30 a 15:00 horas, estará cerrada entre los Mikeletes y la plaza Txalupagilene por actividades infantiles festivas.

De 15:00 a 21:00 horas, el corte se extenderá entre Mikeletes y Sukia.

Adicionalmente, la línea 5-Benta Berri de Dbus no podrá circular por la calle Matia el miércoles 13 de agosto de 20:00h a 20:30h y el viernes 15 de agosto de 8:30h a 15:00h aproximadamente. Las paradas habituales (Matía, Benta Berri y R.M. Azkue) se trasladarán a Zumalakarregi 10, Ambulatorio y Magisterio.

Transporte público y aparcamientos

Para paliar las molestias, Dbus reforzará sus servicios de autobús todos los días. Durante los fuegos artificiales, se modificarán paradas y, al finalizar estos eventos, habrá servicios especiales a los barrios hasta las 00:50h, con los servicios Búho comenzando desde el Boulevard a partir de la 1:00h. Cabe destacar que el jueves 14 de agosto, víspera de la Virgen, habrá servicios Búho durante toda la noche enlazando con los primeros servicios de la mañana.

En cuanto a otros servicios, no habrá servicio de taxi en la parada del Boulevard durante los cortes de tráfico. Para acceder y salir del parking del Boulevard, será necesario hacerlo a través de la Bretxa. El acceso al parking de Alderdieder estará restringido entre las 22:00 y las 01:30 horas, y no se permitirá salir del mismo entre las 22:00 y las 00:00 horas, del 9 al 16 de agosto. Es importante señalar que, debido a la ocupación de Illunbe por los toros, no habrá servicio lanzadera entre Illunbe y el Centro los días 13, 14, 15 y 16 de agosto.

Finalmente, el Ayuntamiento reuerda que el horario de funcionamiento de los ascensores, escaleras y rampas públicos se extenderá del 9 al 16 de agosto, de 07:00 a 01:00 horas.

