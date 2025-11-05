Cortan el tráfico en la Avenida de Tolosa por el riesgo de caída de un árbol

L. O. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:34 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

El riesgo de caída de un árbol ha obligado a cortar la Avenida de Tolosa de San Sebastián a primera hora de esta tarde.

Según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián, sobre las 14.00 horas se ha recibido un aviso de que en la Avenida de Tolosa, a la altura de Ikerbasque, un árbol estaba a punto de caerse. Ante esta situación, se ha cortado la circulación en sentido salida de la ciudad y se ha dado paso alternativo por los carriles pegados a la zona universitaria.

Técnicos municipales han acudido al lugar y tras comprobar la existencia de peligro de caída del árbol lo han cortado, asegurando la zona. El tráfico ha sido restablecido.