Cortan el tráfico en la Avenida de Tolosa por el riesgo de caída de un árbol

San SebastiánCortan el tráfico en la Avenida de Tolosa por el riesgo de caída de un árbol
Técnicos municipales han cortado el ejemplar y el tráfico ha sido ya restablecido
L. O.
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:34
El riesgo de caída de un árbol ha obligado a cortar la Avenida de Tolosa de San Sebastián a primera hora de esta tarde.
Según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián, sobre las 14.00 horas se ha recibido un aviso de que en la Avenida de Tolosa, a la altura de Ikerbasque, un árbol estaba a punto de caerse. Ante esta situación, se ha cortado la circulación en sentido salida de la ciudad y se ha dado paso alternativo por los carriles pegados a la zona universitaria.
Técnicos municipales han acudido al lugar y tras comprobar la existencia de peligro de caída del árbol lo han cortado, asegurando la zona. El tráfico ha sido restablecido.