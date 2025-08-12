Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen extraída del videoclip de bizipozaelkartea.

Una coreografía solidaria por los niños de Chernóbil da vida a la canción 'Misha Txikia'

Los menores de la asociación Chernobilen Lagunak han colaborado junto al grupo de danza Orbeldi y la asociación Bizipoza para crear un baile reivindicativo para la canción que interpreta Jurgi Ekiza

Naroa Ascunce

Martes, 12 de agosto 2025, 12:57

Cada verano, familias de Donostia abren sus puertas y sus corazones para acoger a niños y niñas que llegan desde Ucrania, en busca de un ... respiro lejos de la contaminación, la guerra y las realidades que ningún pequeño debería conocer. Son semanas de juegos, abrazos y reencuentros que llenan de luz lo que, para muchos de ellos, el resto del año es gris.

