Una coreografía solidaria por los niños de Chernóbil da vida a la canción 'Misha Txikia'

Cada verano, familias de Donostia abren sus puertas y sus corazones para acoger a niños y niñas que llegan desde Ucrania, en busca de un ... respiro lejos de la contaminación, la guerra y las realidades que ningún pequeño debería conocer. Son semanas de juegos, abrazos y reencuentros que llenan de luz lo que, para muchos de ellos, el resto del año es gris.

Este año, esa alegría compartida también ha tomado forma de baile. Los niños y niñas de Chernobilen Lagunak, junto a los bailarines de Orbeldi, han trabajado de la mano de Izaskun Forcada -coreógrafa y bailarina reconocida por su trabajo con Pirritx, Porrotx eta Marimotots y actual miembro de Bizipoza- para crear una danza sencilla, luminosa y contagiosa. El objetivo: invitar a todo el mundo a moverse al ritmo de la voz de Jurgi Ekiza, que interpreta la canción 'Misha Txikia'. Y, sobre todo, para dar visibilidad a esta iniciativa de la Asociación Chernóbil que impulsa la acogida de menores durante el periodo estival.

Siguiendo el estilo de anteriores producciones de Bizipoza, el videoclip se desarrolla sobre un fondo negro iluminado por un haz de luz blanca que enfoca a los protagonistas: Izaskun Forcada, menores ucranianos y jóvenes de la academia Orbeldi de Usurbil.

El proyecto ha contado con la grabación y edición de TaPuntu, la coordinación de producción de Eli Olaizola, la música compuesta por Xabier Zabala y la letra escrita por Oihane Perea Pérez de Mendiola. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de Kutxa Fundazioa, Laboral Kutxa y el Ayuntamiento de Usurbil.