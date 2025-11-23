Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando entre sus obras en la inauguración de su exposición. De fondo, dos fans del horror. BORJA LUNA

Ciudadanos | Fernando Vicente

«Ser copista en el Prado fue un capricho convertido en hechizo y escuela»

Acabada la exposición de la Cripta, hay obra suya en la calle Nueva

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:35

Comenta

Fue uno de los invitados de honor de la edición 36 de la Semana de Cine de Terror y Fantasía porque conoce bien los monstruos ... que habitan nuestras pesadillas. Los ha pintado a todos. En libros y barajas. Tuvo exposición espléndida en la cripta de la calle San Jerónimo que terminó el día 16 con una multitud bien guapa agolpada ante sus obras. Pintor, ilustrador, a veces se permite el lujo de llevar la contraria cuando ilustra el artículo de opinión de alguien. Estuvo en Donostia con su mujer Isabel, que controla los movimientos del mercado, el posicionamiento de sus creaciones. Visitó la galería boutique Arteuparte de la calle Nueva. Ahí han quedado sus geishas, su 'Ondina', sus 'Confidencias' de la serie 'Renaissance'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  7. 7

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Ser copista en el Prado fue un capricho convertido en hechizo y escuela»

«Ser copista en el Prado fue un capricho convertido en hechizo y escuela»