«Ser copista en el Prado fue un capricho convertido en hechizo y escuela»

Fue uno de los invitados de honor de la edición 36 de la Semana de Cine de Terror y Fantasía porque conoce bien los monstruos ... que habitan nuestras pesadillas. Los ha pintado a todos. En libros y barajas. Tuvo exposición espléndida en la cripta de la calle San Jerónimo que terminó el día 16 con una multitud bien guapa agolpada ante sus obras. Pintor, ilustrador, a veces se permite el lujo de llevar la contraria cuando ilustra el artículo de opinión de alguien. Estuvo en Donostia con su mujer Isabel, que controla los movimientos del mercado, el posicionamiento de sus creaciones. Visitó la galería boutique Arteuparte de la calle Nueva. Ahí han quedado sus geishas, su 'Ondina', sus 'Confidencias' de la serie 'Renaissance'.

– Hablamos por teléfono. ¿Dónde estás tú?

– En Madrid, zona de Pacífico. En mi estudio. Muy cerca de la biblioteca pública que lleva el nombre de Elena Fortún. Distrito de Retiro, calle del Doctor Esquerdo. Antes se llamaba Biblioteca Retiro pero ahora ese nombre se lo han puesto, con buena lógica, a la que han abierto en la antigua Casa de Fieras del mismo parque donde está la estatua del Ángel Caído, el estanque con las barcas y el palacio de cristal.

«La anatomía humana me fascina. A los 17 años fui a Italia en un viaje de fin de curso. Volví con un puñado de láminas en las que Da Vinci dibujaba músculos, tendones, huesos...»

– ¡La Fortún! Aquella escritora valiente que creó un personaje inmortal, Celia. No me extraña que te emocione compartir espacio con su recuerdo. Y lo compartes porque en el de la planta cero de la biblio...

– Para mi satisfacción y orgullo y creo que sobre todo por ser vecino, han puesto mi nombre a la comiteca donde se encuentran los cómics y tebeos más clásicos y los más modernos y vanguardistas. El manga no falta, claro. También me hizo mucha ilusión que me encargaran la banderola donde, anunciando el cambio de nombre, homenajeábamos a la Fortún. Ahí sigue, un poco perjudicada por el paso del tiempo pero ondeando aún.

– Tengo que entrar en el catálogo a ver si tienen algo de Bastien Vivès, un autor que nos recomendaste a los aficionados cuando charlamos en la sala Club del Victoria Eugenia.

– Os lo recomendé porque es uno de mis favoritos. Su álbum 'El gusto del cloro' obtuvo el premio Essentiel Révélation del Festival de Angulema. Hace no mucho se juntó con otros dos grandes, Balak y Michaël Sanlaville, para crear una serie de cómics titulada 'Last Man'. Todos dicen que huele y se ve como un auténtico 'manga francés'. Es la historia de un joven practicante de artes marciales que en un torneo decisivo ha de formar equipo con un luchador muy misterioso.

– Por cierto, acaba de comenzar el rodaje de una película basada en ese 'El gusto del cloro', publicado por la editorial Diábolo y que ya por su cuarta edición...

– ¿Quién dirige la película?

– Álvaro Congosto. Ha realizado el diseño visual de varios proyectos multimedia. ¿Entramos ahora en el Prado? Es casi tu casa...

– De chaval iba mucho, pero mucho, con mis padres, que eran socios. Ahora estoy trabajando en una historia curiosa para la que me baso en todos esos turistas que se arremolinan junto a la estatua de Velázquez y le sacan fotos. O se hacen selfies con él...

– Sigue contando.

– Se me ha ocurrido sacar a los personajes velazqueños de sus cuadros y que sean ellos quienes le estén fotografiando a él y se estén fotografiando con él.

– Interesante travesura. Y por lo que dices en el titular, arrebatador el ser copista...

– Pasaba horas en el Prado y una amiga copista me sugirió convertirme en uno de ellos. No fue fácil. Tuve que presentar mi curriculum y darles a conocer mi obra a quienes decidían. Lo conseguí. Habré copiado ya unos 12 cuadros de Don Diego pero ya he empezado con Rubens, con 'Las tres Gracias'. ¡Qué maneras de pintar más distintas!

– ¿Qué se siente copiando 'Las Meninas'?

– No, no he copiado 'Las Meninas', no te dejan plantar un caballete frente a ellas. He copiado 'Las hilanderas', por ejemplo. ¿Que qué se siente? Yo diría que acabas creyendo que serás abducido por él, que un día alguien verá que hay al fondo de la tela, diminuto, un personaje que antes no estaba. Y eres, tú, el copista hechizado.

– Eso es un esbozo de guion para un corto de terror. Continúa...

– Es también un desafío porque a veces, al principio no llegas a ver, a entender, a encontrar, cómo está resuelta la pintura. Por otro lado es un privilegio enorme. ¿Cuánto tiempo pasan los visitantes delante de un cuadro?

– Cada vez menos.

– Yo paso por el contrario, horas, mañanas enteras, semanas. Como uno de mis trabajos es la ilustración de prensa, encargos que hay que entregar de un día para otro o en la misma jornada, tengo la mano entrenada, rápida, pero sigo aprendiendo en cada copia. Y sé que inspirarán, de alguna manera, mi obra futura.

– Viste el 'Drácula' de Besson en el Principal en una noche faústica, ¿volverás a Donostia?

– Claro. Aunque amamos Madrid (una ciudad difícil), cada vez que venimos Isabel y yo decimos, ¡qué pena no vivir aquí!