Convocan una concentración de condena en Donostia por la violación a un joven en Cristina Enea
El Ayuntamiento de San Sebastián llama a la ciudadanía a concentrarse este martes a las 12.30 horas en Alderdi Eder
Lunes, 27 de octubre 2025, 15:50
El Ayuntamiento de San Sebastián ha convocado una concentración para este martes a las 12.30 horas una concentración de condena por la agresión sexual ... a un joven en Cristina Enea.
En una declaración institucional firmada por los portavoces de todos los grupos municipal, el consistorio muestra «su más enérgico rechazo» y traslada su solidaridad con la víctima y su entorno. Además, hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a la convocatoria.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo 19 de octubre en el parque de Cristina Enea de Donostia. Tal y como pudo confirmar este periódico de fuentes cercanas al caso, el agresor abordó a la víctima, otro varón, en el exterior de un local de ocio nocturno situado en el barrio donostiarra de Egia y donde ambos habrían coincidido durante la noche. Poco después, tras llevar a la víctima al interior del parque de Cristina Enea, consumó la violación.
