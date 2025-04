«Convertido el futuro en un secreto, abrazamos la incertidumbre»

Doctor en Derechos Humanos: retos éticos, sociales y políticos, por la Universidad de Deusto, en febrero presentó su tesis doctoral, 'La perspectiva ética como eje ... transversal en los procesos de evaluación del impacto de las organizaciones'. Un poco antes o un poco después, con la complicidad de Gartxot Unsain, Xabier Villena y Arteuparte lanzaba su EP 'La Colombe', (in)definido como 'serie de reflexiones introspectivas en tono rap, con inclinación hacia sonidos lofi y vocación de poesía urbana'.

– ¿Lofi? ¿De 'low' y 'fidelity'? ¿Baja fidelidad? ¿En tiempos de tecnología 'very very very high'?

– Wikipedia define el sonido lofi exactamente así, como un enfoque de producción musical donde predomina el uso de medios anticuados o de baja fidelidad de grabación; la mayor parte de las veces por pura decisión estética.

«Extremoduro me acompaña desde siempre. Y películas como 'A Ghost Story', entre lo cotidiano y lo filosófico. Sé que a Lope, Séneca y Santa Teresa el rap les sienta muy bien»

– ¿'La Colombe'? ¿Como la litografía de Picasso, la de 1949? ¿Esa paloma blanca contra un fondo negro carbón?

– Exacto. Me interesan todos los periodos del genio malagueño. Por eso los títulos de los temas subidos a Spotify recuerdan distintas etapas de su arte: azules, rosas, grises, negras, ocres. De Pablo Ruiz, hijo de aquel buen dibujante que era don José, profesor en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, lo que tal vez más me atraiga sea su capacidad para volver lo sencillo complejo. Pero sin abaratarlo hasta la nadería. Al revés, Picasso transforma lo complejo en simple pero sin que pierda su... complejidad.

– Antes de meternos en tu canal de YouTube para rapear con Séneca, Machado, Lope o Santa Teresa, hablemos de tus padres.

– Mi padre, Carlos, me llevaba de niño a los museos. Caminábamos por el Guggenheim, caminábamos por el Bellas Artes. Cierto que como yo era un crío a veces me hartaba y protestaba, pero la realidad es que me enseñó a observar. Y a contemplar, lo diré de nuevo, la complejidad y los matices de las obras y de la existencia. Fuimos juntos a la Alhambra, me ayudó a adentrarme en los mundos de Oteiza, Chillida o Balenciaga. No te digo nada nuevo si te cuento la sorpresa que me invade cuando aún hoy noto que esos genios son más (re)conocidos en el extranjero que en su propia casa. ¿Sabes? Yo siempre vuelvo a los museos... que ya conozco.

– No me sorprende. Para nada.

– Vuelvo al Louvre o al British. Un día voy a una sala, otro me quedo en la de al lado o entro en una nueva. Desde las salas de los museos puedes viajar a mundos y tiempos nunca visitados: Egipto, la Antigua Grecia, los Mares del Sur...

– Dicen que la madre de Picasso, andaluza de origen italiano y carácter bravío, influyó grandemente en el autor del 'Arlequín'. ¿Qué nos cuentas de la tuya?

– Que tanto a mi hermano como a mí siempre nos ha educado por encima de trasnochadas cuestiones de géneros, haciéndonos interiorizar desde muy niños que un hombre no es que pueda, es que debe tener y sentir emociones. La sensibilidad que tenemos, y trabajamos, mi hermano y yo, ese lado supuestamente femenino se lo debemos a madre.

– Y luego está Extremoduro, claro. El grupo emblemático de Roberto Iniesta. Dicen que lo suyo fue siempre rock transgresivo.

– Es una banda que siempre me ha acompañado, me acompaña y me acompañará. Audaz, con letras puras y salvajes. Me gusta la música con letra. Me gusta todo aquello que lanza múltiples miradas a la realidad. Elegí el rap por muchos motivos. Uno de ellos, su uso de la palabra. Otro, que no sé cantar...

– ¿¿!!

– No, no sé, así que me siento bien en una música donde no cantas sino recitas. También me encuentro a gusto entre los autores griegos. O en el 'Infierno' de Dante.

– Buena compañía, en mal lugar.

– Pero en esos nueve círculos te encuentras con y te enfrentas a tus propios monstruos.

– Eso tiene que doler.

– Un dolor implícito, a veces, en el mismo lenguaje.

– ¿Cómo?

– En frases tan usadas y tal vez tan poco pensadas: 'Me ha valido la pena'. ¿Qué será eso que pueda merecer que pases una pena grande o pequeña para lograrlo? La idea de 'preocuparte'... Porque si en verdad te 'ocuparas' de algo acaso no tendrías que 'preocuparte'. ¿Y no resulta que cuando te 'preocupas' por ese algo, quizás pierdes capacidad para ocuparte de ello?

– Suena intenso, ¿eh? Casi tanto como ese abrazo a la incertidumbre. A alguien le parecerá lo más cercano al abrazo del oso...

– Parte de esta sociedad ha creído durante mucho tiempo que el futuro era predecible, organizable. De repente, se ha vuelto un gran misterio, un secreto. Y sí, a pesar de que la incertidumbre debería servirnos para mantenernos vivos, nos asusta muchísimo.

– ¿Todo eso que estamos contando es la forma de aplicar la ética a la existencia?

– Quizás. Buscamos los grandes gestos, las grandes gestas, pero acaso todo consista en hacernos responsables de nuestra libertad. Y en cuidar nuestro entorno más inmediato. Y no me refiero, precisamente, al medio ambiente.

– ¿No?

– Pienso más en salvaguardar nuestra propia aura. La nuestra, la de los nuestros y la de lo que nos rodea.