Dos excavadoras ayer por la tarde sobre una montaña de arena. A. V.

Continúan en el puente festivo los trabajos para restaurar y fortalecer el paseo de Ondarreta

Las mareas vivas se han cebado con el muro de la costa donostiarra en el último mes, obligando a retrasar los trabajos de reposición del tramo

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:17

El trasiego de la maquinaria pesada no para este puente festivo en la playa de Ondarreta, donde los operarios trabajan a destajo para restaurar y ... fortalecer uno de los paseos más transitados de Donostia y que en el último mes ha sucumbido a los embates del Cantábrico y ha quedado partido en dos. Y es que las mareas vivas no conocen ni Puentes de la Constitución ni días festivos: si hace casi un mes el mar se tragó una de las dos escaleras de acceso a la playa de Ondarreta y provocó daños en el muro que sostiene el paseo, en los últimos días ha vuelto a hacer de las suyas, partiendo en dos el paseo tras romper la solera y llevarse parte del murete que separa la acera y los jardines. Dos semanas después, las obras que buscaban reconstruir la parte dañada del paseo está más golpeada que antes.

