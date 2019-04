El Consistorio ha cedido quince locales a asociaciones

A lo largo de esta legislatura el Ayuntamiento ha cedido 15 locales a asociaciones sin ánimo de lucro. Así lo señaló la concejala de Participación Ciudadana, Duñike Agirrezabalaga, en una comparecencia en el marco de la comisión de Servicios a las Personas celebrada ayer en el Ayuntamiento. La edil socialista destacó que existen en la actualidad 87 peticiones vigentes para conseguir alguno de estos espacios para desempeñar su actividad.

Las asociaciones a las que se cedió un local fueron la Tamborrada Bentaberriko Lagunak, Antiguoko Pelotazaleak (traslado), Konporta Kirol Elkartea y, compartiendo espacio, las entidades Anabasa Kultur Elkartea, Bidez Bide y Hazi eta Ikasi. También se encuentran Teatro Estudio, Haritzalde, Triku Club Deportivo, Mugarik Gabe, Agisas, Begisare, Apoyo Dravet y Agaldeprise. Asimismo, durante estos cuatro años se ha acondicionado el local de la Asociación de Vecinos de Morlans.

Por otra parte, Agirrezabalaga apuntó que el Ayuntamiento cuenta con doce locales disponibles pero que, no obstante, no se les ha dado salida por no contar con las condiciones solicitadas por las asociaciones demandantes o por no estar acondicionadas.