«Cuando consigo hacerla, cuando ya está está hecha, casi grito un '¡Ya la saqué!'» María buscando el '¡ya la saqué ! en Urgull. Horas antes de la inauguración en Zinema Corner.. / Mónica Rivero Ciudadanos María Seco (María Ssmara): Ayer comenzó en una esquina su gran fin de semana: expo, página... ¿premio? BEGOÑA DEL TESO Sábado, 1 septiembre 2018, 07:51

Ayer fue una gran tarde-noche para esta dama residente en Intxaurrondo, que trabaja más allá del Palacio de Miramar, vivió unos cuantos años en calle bien peculiar, Misericordia, y nació en Hoyos. En la Sierra de Gata, Cáceres. Hermana de Víctor, que ya no está con nosotros, un muchacho que hizo la mili en Esmara, y esposa de Emilio, María inauguró ayer su exposición fotográfica en el Zinema Corner que tenemos pegadito al Trueba. Hoy charla en esta página. Y mañana, mañana acaso también sea un gran día.

- ¿Y por qué mañana puede ser también un gran día?

- Porque en este periódico se falla La foto del lector. Sueño con ganar. De hecho, publicar, a lo largo de este verano me han publicado ocho de los trabajos que he ido mandando.

- Pues nada, a por todas. Dinos, ¿qué has colgado en el Corner?

- A buen tamaño, reveladas y cuidadas al máximo por Jorge Maturana, un momento de los fuegos artificiales, unas cuantas gaviotas de lo más pizpiretas en el petril de una de las baterías de Urgull, uno de los peines del Peine, cogido con buen objetivo. Más la barandilla de La Concha nevada, cuando aún la nieve estaba virgen. Y esa foto del Urumea que, ¡vaya ilusión! La gente del club Arraun Lagunak me ha pedido poder usar como cartel para captar nuevos y posibles futuros remeros.

- Me salen solo cinco buenas fotos bien impresas, con rico brillo... Poco para una expo que dura un mes.

- Serían pocas, sí pero es que las demás, unas cuantas más, aparecerán proyectadas en una pantalla. Con cinco es verdad que no haríamos nada. Ten en cuenta que Donostia tiene cientos, miles de fotos diferentes. Ten en cuenta también que el mismo escenario te ofrece cada día una escena distinta. Con lo cual, nunca harás la misma foto.

- ¿Ni siquiera cuando todas las mañanas al ir a tu trabajo en vez de coger La Concha adelante te subes por Miraconcha con tu cámara y atraviesas el Palacio de Miramar?

- Por supuesto que no. Para nada. En verano coincido casi siempre con el amanecer. Y disparo mi cámara. Y cada amanecer es distinto. En invierno, cruzo el palacio (abren a las ocho de la mañana) aún de noche y me sigue pareciendo un lugar y un momento increíble. Y no te quepa la menor duda de que todos los días saco una foto. Si voy con la cámara, con la cámara. Y si no, con el móvil. Y te juro que la que hice ayer no se parece en nada a la que he hecho hoy.

- Pero seguro que en la de mañana el sol, el palacio o las hortensias se reflejarán en el mar.

- Así que ya sabes que uno de mis sueños sería retratar todo Donosti en un charco... Me apasionan los reflejos, sí. Una pareja vista en su sombra desde el agua de la orilla de la playa, la trainera de Arraun abriendo el camino entre las ondas concéntricas de las olas (suaves) del Urumea...

- Déjame saltar a otro asunto. Creo que fuiste más que feliz cuando vivías en la calle de la Misericordia, caminito al apeadero, a Zuhaizti y en aquel tiempo, a ¡Atotxa!

- Sí, fue una maravilla. Miraba pasar la gente que iba al fútbol. Salía al balcón y los veía con sus bufandas y sus bocadillos. Fue un tiempo bonito. Aunque no me quejo para nada de vivir hoy en Intxaurrondo, Intxaurrondo Sur. Ni te imaginas la de cosas que pasan, pueden pasar y seguirán pasando en la plaza Sagastieder.

- Explícanos ahora eso de que la gente hoy ya va con otras cosas mientras tú sigues con tu 1200.

- Realmente no hay demasiado que explicar. Los demás cambian mucho de cámara y siempre se compran el siguiente modelo, más tecnologizado, más megapixelado. Yo estoy muy a gusto con la mía, con sus 18 megapixels y su pantalla LCD de 7,5 cm (3»). Así de sencillo.

- Pongamos que te encargan una colección de postales de Donostia-San Sebastián. ¿Cuándo y con qué fotos lanzarías tu grito de guerra '¡y la saqué!'?

- Me encantaría hacer una panorámica de toda la ciudad desde lo más alto del campanario del Buen Pastor. Porque además, si en una postal de Donosti no sale el Buen Pastor es que... ¡estás allá arriba! Iría a la Trini a por las escaleras que suben a la Gastronómica. Con la verja y la farola. Subiría al Guardetxe. Y a..Y a...