Conocer el daño cerebral adquirido ATECE celebra el día de esta dolencia con un concierto solidario y charlas con profesionales para hablar de los retos

El Coro Eragiyok, pacientes con daño cerebral adquirido, directivos de ATECE Gipuzkoa y Ospitalarioak Fundazioa, en el concierto solidario celebrado en la iglesia de San Vicente.

Joti Díaz Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

Con motivo del Día del daño cerebral adquirido (DCA) y con el objetivo de aumentar su visibilidad y sensibilizar a la población sobre su importancia, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Gipuzkoa, ATECE Gipuzkoa, y Ospitalarioak Fundazioa Euskadi (anterior Hospital Aita Menni) organizaron en la iglesia de San Vicente, un concierto a cargo del Coro Eragiyok Abesbatza, coro vasco de voces graves. La asistencia fue libre y gratuita.

A la convocatoria asistieron pacientes con daño cerebral adquirido, familiares, profesionales sanitarios y sociosanitarios, ciudadanía de Gipuzkoa y representantes institucionales. Entre estos últimos se encontraba Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa; Txaro Rodrigo, directora general de Atención a la Dependencia y la Discapacidad en el departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación y Mariaje Idoeta, concejala delegada de Servicios Sociales, del Ayuntamiento de San Sebastián. Todas ellas y el numeroso público asistente fueron recibidos por José Manuel Amador, presidente de ATECE Gipuzkoa y representantes de Ospitalarioak Fundazioa Euskadi.

De esta entidad acudieron Olatz Uriarte, coordinadora Centros de Día de Daño Cerebral; Belén, coordinadora de Tratamientos Ambulatorios; Ane Navarro, terapeuta ocupacional; y Ane Gurrutxaga, secretaria. Por parte de ATECE Gipuzkoa, también estuvieron presentes Iratxe Beitia, neuropsicóloga; Lourdes Carrasco, trabajadora social; Aitor Conde, monitor; Conchi Trecet, logopeda; Yolanda Sarasola, miembro de la Junta Directiva; y Estitxu, Jexux Mari e Iñaki, usuarios, entre otros más.

El programa musical incluyó obras de G. Lomakin, P. Rodríguez Aldave, F. Madina, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, F. Escudero, R. Sarriegui, J. Guridi, y J. Uruñuela. Dirigió el coro Jon Larrauri.

Además, Ospitalarioak Fundazioa Euskadi (anterior Hospital Aita Menni) y la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Gipuzkoa, ATECE Gipuzkoa, celebraron en el Aquarium de San Sebastián la jornada 'Avances en la atención sanitaria y social del ictus', que reunió a profesionales de los ámbitos sanitario, sociosanitario, institucional y asociativo para debatir sobre los retos actuales en la prevención, rehabilitación y apoyo a las personas afectadas por daño cerebral adquirido (DCA). Durante el acto, se llevó a cabo la lectura del manifiesto del Día del Daño Cerebral, que se celebra el 26 de octubre.

La jornada fue inaugurada por Txaro Rodrigo, directora general de Atención a la Dependencia de la Diputación.

A continuación dio comienzo la mesa redonda de la jornada. Fue moderada por la Dra. Maite Martínez, neuróloga y directora gerente del Hospital Universitario Donostia. Participaron la Dra. Mar Freijo, neuróloga y jefa de sección de la Unidad Neurovascular del Hospital Universitario Cruces (Bizkaia)». El Dr. Diego Hermoso de Mendoza, médico rehabilitador del Hospital de Gorliz (Bizkaia), la Dra. Begoñe Belarrinaga, neuróloga del Hospital Universitario Araba. Completó la participación de la mesa redonda, el Dr. Juan Marín, médico rehabilitador de Ospitalarioak Fundazioa Euskadi.

En Gipuzkoa se produjeron en 2024 un total de 1.238 muertes por ictus. De las más de 30.000 personas dependientes, 1.481 lo son a causa de un ictus. De ellas, más del 90% son personas mayores de 65 años. El 81% de las que son dependientes por ictus recibe algún tipo de ayuda pública.

El Dr. Ignacio Quemada, psiquiatra y director de la Fundación Hospitalarias Cantabria, moderó la segunda mesa redonda, con el Dr. Darío Fernández con la intervención de Iñaki Díez, socio de ATECE Gipuzkoa; Ander Zapiain, jefe del Servicio de Dependencia de la Diputación; Eleder Lacuesta, socio de ATECE Gipuzkoa y la enfermera de Neurología de Hospital Universitario Donostia Arantza López. Clausuraron Marisa Merino, directora gerente de Ospitalarioak Fundazioa Euskadi, el Dr. Manuel Murie, director médico de esta entidad, y José Manuel Amador, presidente de ATECE Gipuzkoa.