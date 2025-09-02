Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer camina ante la consulta en Donostia del médico de Baiona condenado en Francia. Morquecho

Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia

Un tribunal de París también lo inhabilita para ejercer la medicina e impone cuatro años de prisión a su mentor en Burdeos

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:42

El médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia Pascal T., ha sido condenado este martes a dos años de prisión condicional e inhabilitación ... para ejercer la medicina en Francia, por administrar medicamentos no autorizados a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia de París también ha impuesto cuatro años cárcel al principal acusado, el doctor bordelés Michel G., de 78 años y considerado como mentor del primero, que también ha sido inhabilitado. El fallo, por tanto, ha asumido las condenas solicitadas por la Fiscalía de la Salud Pública, que consideraba a Michel G. como el ideólogo de unos tratamientos irregulares que no contaban con el visto bueno de las autoridades sanitarias, y a Pascal T. como colaborador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  5. 5 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  6. 6 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  7. 7 El Sadar, nueva casa de Becker
  8. 8

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia

Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia