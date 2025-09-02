Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia

El médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia Pascal T., ha sido condenado este martes a dos años de prisión condicional e inhabilitación ... para ejercer la medicina en Francia, por administrar medicamentos no autorizados a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia de París también ha impuesto cuatro años cárcel al principal acusado, el doctor bordelés Michel G., de 78 años y considerado como mentor del primero, que también ha sido inhabilitado. El fallo, por tanto, ha asumido las condenas solicitadas por la Fiscalía de la Salud Pública, que consideraba a Michel G. como el ideólogo de unos tratamientos irregulares que no contaban con el visto bueno de las autoridades sanitarias, y a Pascal T. como colaborador.

El tribunal ha impuesto asimismo la pena de un año de privación de libertad a la esposa del galeno de Burdeos por «permitir a su marido ejercer todas sus actividades». Por su parte, los colegios profesionales de médicos y farmacéuticos de Francia deberán ser indemnizados con 10.000 euros cada uno por los daños morales sufridos por la actividad de los dos condenados, a los que se acusaba de ejercicio ilegal de la medicina y complicidad en el tráfico de medicamentos no autorizados.

El caso se remonta a 2019, cuando Michel G. fue acusado de ejercer la medicina de forma «ilegal» y de tráfico «ilegal» de productos, que él administraba supuestamente para «curar» a enfermos crónicos, la mayoría pacientes con esclerosis múltiple, al margen de los tratamientos homologados por las autoridades sanitarias. Un tratamiento que ninguno de sus pacientes denunció, pero que era una práctica «ilegal», según la sentencia publicada por el diario 'Sud Ouest'.

Este médico tenía su propio laboratorio en la Gironda francesa, donde él mismo analizaba la sangre de pacientes aquejados de esclerosis múltiple y concluyó que «las infecciones intestinales están en el origen de las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple». Basado en esa teoría, desarrolló en su laboratorio un tratamiento experimental que él mismo calificó de «innovador y revolucionario», ajeno a la medicina convencional, «capaz de actuar sobre este problema de contaminación de la sangre por bacterias intestinales», que, según concluyó, generaban una serie de «inflamaciones, oxidaciones y reacciones autoinmunes que dañan la vaina de mielina y explican los síntomas de la esclerosis múltiple», según explica Pascal T. en su página web corporativa.

Según acusó la Fiscalía de la Salud Pública, Michel G., en colaboración con el médico que pasa consulta en Donostia, ofreció a estos tratamientos –que no contaban con la aprobación de las autoridades sanitarias– a pacientes que no respondían a los tratamientos tradicionales. Al parecer, sus productos tuvieron cierto efecto positivo entre sus enfermos y, para satisfacer a la creciente demanda, trasladó la producción de estos medicamentos a un laboratorio de Milán.

Tras una denuncia de un particular –una trabajadora del laboratorio francés–, el médico galo fue inhabilitado por l'Ordre des Médecins (equivalente al Colegio de Médicos) al concluir que no contaba con las autorizaciones sanitarias para el ejercicio de su profesión y para la realización en sus laboratorios de análisis de sangre, entre otras prácticas. Y tras la investigación policial, las autoridades galas clausuraron sus laboratorios en Burdeos en 2019.

Ante la inhabilitación de Michel G., que fue expulsado del Colegio Médico Nacional Francés, alrededor de 2.000 pacientes no pudieron continuar con su tratamiento «revolucionario», y eligieron seguir siendo pautados en otras consultas, entre ellas la que Pascal T. regenta en el centro de Donostia. Según acusó la Fiscalía en el juicio celebrado el pasado junio, entre 200 y 300 pacientes, en su mayoría franceses, continuaron siendo tratados con estos medicamentos no autorizados en San Sebastián.

El médico de Baiona siempre ha negado su colaboración con su mentor, y asegura que él nunca propuso los tratamientos del doctor bordelés salvo que fueran los propios pacientes quienes se lo solicitaran. El pasado junio, el Colegio de Médicos de Gipuzkoa precisó a este periódico que no le constaba denuncia alguna de ningún paciente de Pascal T., que ahora ha sido condenado.