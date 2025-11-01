Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los tres cocineros galardonados, los dos finalistas, miembros del jurado y representantes de la marca Martiko y del Basque Culinary Center.

Gente de la ciudad

Concurso gastronómico de Martiko

El joven chef Carlos Hernández, del ABaC, ganó la sexta edición del certamen en el Basque Culinary Center

Joti Díaz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:05

Comenta

Sexta edición del Concurso Gastronómico de la empresa navarra Martiko. Se celebró en las cocinas del Basque Culinary Center. Tras una selección en diferentes restaurantes de todo el Estado en la que participaron varias decenas de cocineros, jóvenes talentos, con edades entre 20 y 35 años, fueron cinco los finalistas, que demostraron su calidad en el maridaje, creatividad y presentación en la confección de los platos.

El vencedor fue Carlos Hernández, de 35 años, cocinero del restaurante ABaC de Barcelona. Su propuesta destacó por su técnica y respeto al producto, con un menú compuesto por un bacalao ahumado en dos sanfainas y su gárum como entrante, y un pato curado en koji, con mantequilla de foie y recuerdos de su pasto como plato principal. Como ganador del concurso recibió 3.000 euros y un curso de especialización en Basque Culinary Center valorado en 3.900 €.

El segundo puesto fue para Javiera Araya, de 27 años y cocinera en el restaurante El Molino de Urdániz (Navarra). Javiera presentó un menú compuesto por una tartaleta crujiente y ahumada como entrante, y un foie gras con fragmentos de bosque y océano, acompañado de bisque y caviar, como plato principal. Por su segundo premio recibió 2.000 euros y un curso de formación en Basque Culinary Center valorado en 1.000 €.

El tercer galardón fue para Jorge Ruiz, de 30 años, cocinero del restaurante Faralá (Granada). Ruiz presentó dos creaciones: como entrante, 'El último banquete nazarí', un merengue seco relleno de trucha ahumada en escabeche de rosas, limón negro, almendra amarga e higo, y como plato principal, 'El fuego que anuncia el nuevo mundo', una propuesta que simboliza el mestizaje culinario que trajo la llegada de América a la despensa europea, elaborada con pato, recado negro, berenjena ahumada, hibisco y foie. Por su tercer puesto, Jorge recibió 1.000 € y un curso de formación en Basque Culinary Center valorado en 300 €.

En cada edición, los participantes deben elaborar dos creaciones: un aperitivo con pescado ahumado Martiko (salmón, atún, trucha o bacalao) y un plato principal con foie gras fresco o magret de pato Martiko. Los criterios de evaluación se centraron en la creatividad, la elegancia y el sabor de los platos, así como en su maridaje, las técnicas empleadas y la presentación. Además, se valoró especialmente el tratamiento dado al producto Martiko, clave en cada propuesta.

El concurso contó con un jurado de excepción, integrado por figuras de reconocido prestigio como el chef Hilario Arbelaitz, del restaurante Zuberoa; Javier Rivero, del restaurante AMA (Tolosa); Aaron Ortíz, del restaurante Kabo (Pamplona); Juan Coreses, ganador de la pasada edición y chef del restaurante Dólar (Vitoria-Gasteiz); Katrín Zulaica, responsable de I+D en la división mar de Martiko; y Luis Brea, chef corporativo y responsable de I+D en la división tierra de la compañía. Los miembros del jurado destacaron la calidad y presentación de las diferentes propuestas. No fue nada fácil la decisión del ganador del concurso.

