Las comunidades de vecinos de Donostia podrán solicitar ayudas para instalaciones fotovoltaicas

El Ayuntamiento de San Sebastián ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones 2025 destinadas a fomentar la creación de comunidades de energías renovables ... y la inversión en instalaciones fotovoltaicas. Como novedad, esta edición incorpora la posibilidad de que las comunidades de vecinos también puedan optar a las ayudas para instalaciones fotovoltaicas.

La iniciativa busca impulsar el autoconsumo energético en el sector residencial, promover la soberanía energética ciudadana y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El edil de Medio Ambiente, Iñigo García, destaca que «con esta convocatoria queremos seguir facilitando que las comunidades de vecinos y las asociaciones den el paso hacia la producción renovable. Es una apuesta clara por el autoconsumo, la participación ciudadana y la reducción de emisiones».

Podrán solicitar estas subvenciones las asociaciones, comunidades energéticas y comunidades de propietarios con domicilio social y fiscal en San Sebastián. La convocatoria cuenta con una dotación total de 60.000 euros. Las ayudas cubrirán hasta el 75 % de los gastos subvencionables, con un máximo de 10.000 euros por solicitud para la constitución de comunidades energéticas y de 20.000 euros para instalaciones fotovoltaicas.

El abono se realizará en dos fases: un 70 % tras la concesión y el 30 % restante tras la justificación documental, que deberá presentarse antes del 30 de septiembre de 2026. Las solicitudes podrán presentarse durante seis meses desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Toda la documentación deberá presentarse online a través de la web municipal.

Compromiso ambiental

El Ayuntamiento trabajará de forma coordinada con Naturklima, la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa, y con la Oficina de Transición Climática (OTC) para acompañar y asesorar a las comunidades interesadas, reforzando la red de colaboración local en materia de energía sostenible.

A través de esta cooperación se ofrecerá asistencia técnica y acompañamiento especializado a las comunidades vecinales y asociaciones que quieran sumarse a la transición energética, facilitando tanto la tramitación de las ayudas como el desarrollo de los proyectos de instalación.

«Queremos que ningún edificio ni comunidad se quede atrás. Donostia tiene la oportunidad de ser un referente en el uso compartido de energías renovables y en la creación de espacios energéticos vecinales que mejoren la calidad de vida, reduzcan costes y fortalezcan el compromiso ambiental de la ciudadanía», ha subrayado el concejal.

Esta línea de trabajo se enmarca en el convenio de colaboración firmado este año entre el Ayuntamiento de Donostia y la Fundación Naturklima, que tiene como objetivo reforzar las políticas locales frente al cambio climático y avanzar hacia una ciudad climáticamente neutra, resiliente y comprometida con la sostenibilidad.