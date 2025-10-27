Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
San Sebastián

Las comunidades de vecinos de Donostia podrán solicitar ayudas para instalaciones fotovoltaicas

La convocatoria cuenta con una dotación total de 60.000 euros y las ayudas cubrirán hasta el 75% de los gastos subvencionables

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:00

Comenta

El Ayuntamiento de San Sebastián ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones 2025 destinadas a fomentar la creación de comunidades de energías renovables ... y la inversión en instalaciones fotovoltaicas. Como novedad, esta edición incorpora la posibilidad de que las comunidades de vecinos también puedan optar a las ayudas para instalaciones fotovoltaicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  9. 9

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las comunidades de vecinos de Donostia podrán solicitar ayudas para instalaciones fotovoltaicas

Las comunidades de vecinos de Donostia podrán solicitar ayudas para instalaciones fotovoltaicas