Beatriz, en la sala de despedida del nuevo tanatorio-crematorio de Rekalde. No, no es una capilla. ARIZMENDI

«Comprendes que ya acabó, brindas por la vida; comienza, suave, el duelo»

Beatriz Alda VelascoUna copa de champagne con la gerente del tanatorio Rekalde Berri

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:18

Comenta

Llegas al 55 de la Avenida de Rekalde. Reconoces el edificio, protegido por ser patrimonio de la ciudad, ¡la antigua planta embotelladora de Coca Cola! ... En recepción te acoge María Fernández-Miranda que no solo trabajó en esa delegación de la compañía de Atlanta sino que es nieta de Evaristo Fernández-Miranda quien, junto al arquitecto Álvaro Líbano Pérez-Ullibarri y el ingeniero industrial Ramón Aguado Jou, la construyó, fundó y dirigió a partir de 1958. Te recibe Bea Alda, hermana de Gorka, el músico que realiza conciertos escénicos, instalaciones sonoras y compone obras mixtas de electroacústica e instrumental. Beatriz, que estudió publicidad y marketing, es esposa del mejor embalsamador de España, Víctor González, dueño de la Funeraria González de Usurbil.

