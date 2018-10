Una comisión analizará cómo pagar la reforma del parking del Txofre El Ayuntamiento plantea hacer una obra de 5 millones de euros en el parking del Txofre. / IÑIGO SÁNCHEZ El Ayuntamiento acepta un grupo de trabajo con los propietarios privados, aunque sacará a licitación la concesión de las plazas de rotación, en prórroga forzosa desde hace 2 años AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 4 octubre 2018, 06:37

Propietarios privados de plazas en el parking del Txofre y el Ayuntamiento, titular del estacionamiento de rotación, discutirán en una comisión de trabajo cómo se reforma y cómo y quién costea la preceptiva reforma de las instalaciones, que ahora cumplen 40 años. La administración municipal acepta este ofrecimiento realizado por los privados, quienes ya han dado a entender que no están dispuestos a pagar dos terceras partes de la remodelación integral que quiere llevar a cabo el consistorio para adecuarlo a las actuales normativas, un proyecto de 5 millones de euros. Por su parte, el Ayuntamiento no parece dispuesto a posponer por más tiempo la renovación de la concesión, que lleva en prórroga forzosa desde hace dos años y medio.

Está por ver cómo convergen las intenciones e intereses de las dos partes. El Txofre es uno de los pocos parkings municipales que dispone de plazas privadas. Esta peculiaridad complica la toma de decisiones, sobre todo cuando son de la enjundia que propone la administración. El estacionamiento, ubicado bajo la plaza del Txofre, fue construido en los años 1978-79 y dispone en sus tres plantas subterráneas de unas 1.500 plazas, de las que 465 son en rotación y de propiedad municipal (gestionadas en concesión), el resto son de vecinos de las viviendas de alrededor.

La última prórroga de la concesión expiró en febrero de 2016. La administración realizó un detallado estudio para conocer qué actuaciones debía llevar a cabo para adecuar el parking a la normativa, algo preceptivo antes de renovar la concesión. Las intervenciones fundamentales serían la revisión y sustitución de las instalaciones eléctricas y de ventilación, la colocación de dispositivos contra incendios, el saneamiento de las patologías, la reparación de desperfectos en los forjados, la mejora del firme y la colocación de dos núcleos de ascensores que comunicarían las tres plantas directamente con la calle. Todo ello costaría algo más de 5 millones de euros, lo que para los propietarios privados supondría «más de 2.000 euros» por plaza. El Ayuntamiento ofrece a los propietarios el proyecto, financiar sus aportaciones y asumir el costa de eliminación de entre 30 y 40 plazas de rotación para colocar los ascensores.

Este proyecto fue planteado a las comunidades de propietarios a finales de febrero y no ha sido hasta septiembre cuando estas han ofrecido una respuesta formal al Ayuntamiento. Los privados quieren diferenciar entre las plazas públicas que están bajo la plaza del Txofre y las privadas ubicadas bajos los edificios residenciales y que «tienen como cubierta sus propios edificios y porches». Según esta distinción, los propietarios de garajes bajo manzanas privadas «no tienen que participar en los gastos de reparación» bajo la plaza pública, ni asumir costes derivados de «los servicios propios de la actividad del parking, oficinas, servicios, etc». En su opinión, solo deberían costear los elementos necesarios para cumplir con «el decreto 171/1985 que regula las normas técnicas de carácter general de aplicación a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial», pero no otras obras como la colocación de ascensores. «Si el Ayuntamiento tiene que colocarlos, que los coloque por su cuenta», indicaron fuentes proximas a las comunidades de propietarios. Los privados no ignoran que sí deberán participar en la «reposición» de elementos comunes del aparcamiento, pero también advierten que ellos han estado pagando durante años «la cuota fijada en la comunidad especial del parking para su mantenimiento y reposición, teniendo la concesionaria la obligación de conservación de las construcciones e instalaciones propias de aparcamiento en constante y perfecto estado de mantenimiento, cosa que no se ha cumplido».

Así, proponen al Ayuntamiento crear «una comisión de trabajo» para aclarar qué obras deberían ser responsabilidad de cada cual. El concejal de Hacienda, Jaime Dominguez-Macaya (PNV), explicó que aceptan discutir de la cuestión en una comisión mixta, aunque paralelamente pondrán en marcha el concurso para renovar la concesión.