Comida con maridaje en Gizartea Los socios y acompañantes de la sociedad de la calle San Martín disfrutaron de la fiesta gastronómica

Joti Díaz Martes, 2 de diciembre 2025, 06:57

La sociedad Gizartea celebró una comida-maridaje con un excelente menú y vinos de la Bodega Familia Valdelana de Elciego, Rioja alavesa. Varios eran los invitados que habían acudido para la exposición de los datos de la bodega. En primer lugar Juan Jesús Valdelana, propietario y enólogo, decimo segunda generación de esta familia. Valdelana es la bodega con más viñedos singulares de la Rioja, hasta 11, de los que 6 están cualificados. Le acompañaba su esposa Inma Villuendas. Junto a ellos Raúl Espinosa, responsable comercial y Pedro Balerdi, representando a la distribuidora Sein Izarra, acompañado de Lourdes Mayo. Varias de las parejas de los miembros de la directiva, Elena Garbizu, Leticia Seco y Jaione Otaegui, fueron las encargadas de hacer entrega de los delantales e insignias de Gizartea a los invitados. Juanje Valdelana también recibió la pieza corporativa de madera y acero de la sociedad que se entrega a las empresas colaboradoras.

El menú estaba compuesto por un aperitivo de brocheta de gambas y su vinagreta. Ya sentados: bacalao en salsa verde y jamón ibérico cortado a cuchillo y como plato principal, carrilleras guisadas en salsa. De postre, ponche de yema, de pastelería Casa Otaegui.

Los vinos que se bebieron: Ladrón D Guevara blanco joven, Eder de Valdelana blanco barrica, Eder de Valdelana tinto crianza, Ladrón D Guevara semidulce y Centum Vitis. Oscar, Iker, Asier, Yoa, Jafre y Mirna eran en esta ocasión el grupo encargado de la elaboración desde cocinas.

En la coordinación del evento varios miembros de la Junta Directiva como Fran Oquiñena, que ejerció de presentador, Jon Zaldua, Alberto Elorza y Santi Peñafiel. Junto a ellos, Oscar Mallaina, Joserra Garmendia, Mitxel Odriozola y Nerea Beitia e Iñigo Fernández y Virginia Zabala.

Josemi Martínez y su esposa Maite Bravo estaban acompañados por Juan Carlos Vicente y Mari Paz Sánchez, Jesús Mari González de Sampedro y Maite Martínez, Juanmari Bravo y Juanmari Ramos.

Un grupo habitual en Gizartea: Txema González y Xabi Goikoetxea con sus parejas, Jaione Garijo y Patricia Sagasta, ambas aguadoras de la tamborrada. Con ellos, Maite Catalán, Sergio Villate, Marina Mazzacurati, Giacomo de Benedetti, Tania Zárate, José Luis Rayo, Marimar Garicano, Josean Morales, Usue Ayestaran, Javi Lasa y Saioa Garciarena.

En otra mesa: Willy Goicoechea, Alfonso Acha, Xabi Olaizola, Aitor Peribañez y Mikel Zabala. La familia Ugalde: Alfonso y Amaya Madaria, sus hijos Guillermo y Rafa, con su pareja Itziar Izquierdo. El grupo formado por Juan Mari Lezaun y Miren Berasarte, Imanol Olasagasti, Ana Burgaña, Jon Olaskoaga, Manoli Bikuña, José Angel Burgaña, Alvaro Pérez de Amézaga, Inés Lasa, Jesús Mari Flamarique, Arantza Barandiaran y Pedro Picavea. Gran colaborador, Iñaki Sarasola con Carmela Bernal y Vicente Icaceta, Amaia Egaña y Javier Mendicute, Iñaki Urkaregi, Mayi Gómez, Marian Urcola, Joaquín Tirapu y José Luis Blanco.