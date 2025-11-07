El comercio donostiarra se viste de gala

El comercio donostiarra se vistió de gala para la novena edición de los premios que reconocen la labor de los establecimientos de la ciudad. ... Organizado por la plataforma San Sebastián Shops, en colaboración con la concejalía de Economía y Empleo Local –a través de la Sociedad de Fomento– y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, el certamen sirvió para «apoyar a los comerciantes que se esfuerzan continuamente por desarrollar nuevas experiencias comerciales, comercios que se reinventan constantemente para hacer de sus negocios y, por ende, de la ciudad, un entorno atractivo, diferente y amigable», enfatizaron los promotores.

La carnicería Etxezarreta del mercado de la Bretxa fue distinguida como Comercio Donostiarra del Año por ser «un referente en Donostia y porque además durante este año ha destacado por sus nuevas iniciativas y por mantenerse fiel a su esencia cercana a las últimas tendencias», según la valoración del jurado.

Los premiados Comercio Donostiarra del Año Etxezarreta Harategia.

Trayectoria Comercial Almacenes Jorge San Martín y Regalos Clara.

Comercio Sostenible Txita y Batlló Concept.

Comercio de Nueva Creación La Bahía Creativa y Book&Glow.

Otros seis negocios fueron agasajados durante la gala. Almacenes Jorge San Martín y Regalos Clara destacaron en la categoría Trayectoria Comercial, mientras que Txita y Batlló Concept recibieron el premio al Comercio Sostenible. Completaron el palmarés de 2025 La Bahía Creativa y Book&Glow, mejores Comercios de Nueva Creación.

El alcalde, Jon Insausti, expresó su agradecimiento a todos los premiados y señaló que «los comercios llenáis de vida Donostia y sois ejemplo de esa relación de cercanía que vengo reivindicando en la semana que llevo en el cargo. Nos enseñáis a construir nuevas experiencias en función de las necesidades de cada tiempo. Esa renovación constante y la ilusión por ofrecer lo mejor al ciudadano constituyen valores que debemos hacer nuestros los servidores públicos».

Por su parte, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, destacó que «nuestro comercio está vivo y da vida a nuestras a calles, pero también enfrenta grandes retos en una triple transición digital, medioambiental y sociodemográfica. En esa transición que afronta el comercio, vamos a seguir apoyándoos y para ello he reivindicado ante el Parlamento Vasco más recursos, económicos y humanos, para poder reforzar ese soporte».

Por último, la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, subrayó que el pequeño comercio «es y va a seguir siendo un sector estratégico para la ciudad. Incluso en un contexto lleno de grandes retos, como la digitalización o la competencia de las grandes plataformas, el comercio local sigue demostrando su fortaleza, su dinamismo y su capacidad para generar empleo y riqueza». De hecho, recordó, en el último año el comercio minorista ha sido capaz de incrementar un 1,4% el empleo, hasta alcanzar los 8.667 puestos de trabajo, lo que «refleja el compromiso y la resiliencia de un sector que forma parte esencial de la vida económica y social».