Foto de familia de los comerciantes distinguidos en la gala celebrada en el hotel María Cristina. DAVID VICENTE

El comercio donostiarra se viste de gala

La carnicería Etxezarreta de la Bretxa y otros seis establecimientos triunfan en la novena edición de los premios organizados por San Sebastián Shops

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El comercio donostiarra se vistió de gala para la novena edición de los premios que reconocen la labor de los establecimientos de la ciudad. ... Organizado por la plataforma San Sebastián Shops, en colaboración con la concejalía de Economía y Empleo Local –a través de la Sociedad de Fomento– y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, el certamen sirvió para «apoyar a los comerciantes que se esfuerzan continuamente por desarrollar nuevas experiencias comerciales, comercios que se reinventan constantemente para hacer de sus negocios y, por ende, de la ciudad, un entorno atractivo, diferente y amigable», enfatizaron los promotores.

