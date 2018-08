«¿Qué comer? Lo que nuestras abuelas sabían que era comida» La tarde de la cena saludable. Silvia, en el exterior del hotel Arima un viernes de tormenta. / Sara Santos Ciudadanos Silvia Sánchez Gómez. La motivadora nutricional y la grasa del aguacate BEGOÑA DEL TESO Jueves, 30 agosto 2018, 18:26

Donostiarra. Periodista por Leioa. Residente en Hendaia. El gluten y ella no se llevan bien. Ciudadana por un tiempo de una ciudad tan hermosa y libre como Filadelfia. Allí se diplomó en 'Holistic Health Coach', algo que traduciríamos como 'Coach en Salud Holística'. Pero Silvia prefiere reducirlo (y cargarlo de sentido) a motivadora nutricional. Este verano condujo en el novísimo hotel Arima una cena cuyo menú se ajustaba a lo que hoy se define como dieta cetogénica saludable.

– Así que reducimos los hidratos de carbono, mantenemos en un punto de moderación las proteínas y admitimos la buena grasa que tienen el aguacate, la mantequilla de las mejores o el aceite de oliva.

– Más o menos. No hay mayores secretos. Lo que ponemos en el titular: comamos aquello que nuestras abuelas siempre supieron que eran alimentos de verdad y abandonemos lo demás, envasados, procesados.

– ¿Quál fue el menú del hotel Arima?

– Salmón. Ensalada de germinados. Taglietelle con calabacín. Coliflor con huevo. Crema de frutos rojos.

– No sé yo si muchas de nuestras abuelas podrían permitirse el lujo de tomar o preparar salmón. Ni si en sus tiempos llegaba a la pescadería vía el mar de Noruega.

– Puede que no. Pero quien dice salmón en la cena especial de un viernes de verano puede decir sardinas en un menú más de día de labor. Te recuerdo que en otros tiempos las sardinas se despreciaban y algunas íbamos al Muelle a cogerlas después de que los barcos llegasen a puerto.

– La inclusión de germinados (semillas recién nacidas a la vida) en nuestras dietas es algo también muy reciente, muy 'eco', muy 'bio'.

– De acuerdo, pero la cuestión sigue siendo comer natural. Alimentos normales, los de siempre: legumbres, verduras, pollo, carne de animales no estabulados. El plan (uno de los planes) para cuidarnos es plantearnos convertir las grasas (buenas) en nuestra fuente de energía. Y no los hidratos de carbono. Sin perder de vista la acción de las hormonas.

– ¿Hormonas? ¿Qué hormonas? ¿De crecimiento?

– No, las de almacenamiento de grasa. Ayer no sabíamos el papel de las hormonas en la regulación del peso. Hoy lo conocemos. Como sabemos que los azúcares no naturales, refinadísimos, añadidos pueden ser extremadamente adictivos y generar más y más sensación de hambre.

– ¿Estamos hablando de bajar peso o de luchar por estar sanos?

– De ambas cosas. Pero sobre todo, de salud. De descargar al cuerpo de tanto sufrimiento.

– Cuenta.

– Es increíble lo que el cuerpo aguanta antes de quejarse o romperse. Cómo se habitúa al maltrato al que le sometemos. Será mejor que le proporcionemos un trato saludable.

– Errores que cometemos...

– Tantos... Pero muchos inducidos.

– ¿Qué quiere decir aquí inducidos?

– Publicidad engañosa. Las grandes compañías conocen nuestra preocupación por la belleza y la salud. Grandes marcas de cereales (envasados) hacen hincapié en su alta cantidad en fibra, por ejemplo. ¿Sabes que en América vi vender aceite de oliva como 0% de materia grasa?

– ¡Pero si es pura grasa! Buenísima, pero grasa. ¿Y era legal?

– Te cuento la estratagema. Era aceite virgen de oliva en spray. Se daba por bueno que cada pulverización era una ración. Como era menos de 0,20 miligramos y la ley marca en 0,25 el tope para ser cero de materia grasa, este zumo de aceituna estaba en este caso legalmente libre de grasa. Ya me dirás quién aprieta solo una vez el émbolo de un spray cuando te preparas una ensalada. Con el aceite debemos tener mucho cuidado. En tiempos, repetimos, de nuestras abuelas, de una aceituna se obtenía el 30% de rendimiento. Ahora, con los métodos industriales las compañías llegan al 100%. Por favor, elegid siempre aceites de primera extracción, de almazara.

– Una y otra vez se afirma que hoy mantenerse sano es... caro.

– Todo es cuestión de prioridades, ¿no crees? Hay quien incluso prefiere gastárselo en gimnasios de campanillas sin darse cuenta de que la prevención empieza en la cocina.

– Y entonces te dirán que ya no tenemos ni tiempo para cocinar.

– Y yo os repetiré que es cuestión de prioridades. Prioridades que habrás de redefinir si quieres sentirte bien y dar a tu cuerpo el trato que se merece. Si Djokovic, que acaba de ganar Wimbledon, y Rakitic, espléndido subcampeón del mundo con Croacia, han sido capaces de darle la vuelta después de negarse a admitir que el malestar que sentían era su estado normal, ¿cómo no vas a poderlo hacer tú? Eso sí, mejor si tienes al lado alguien que te motive. Una dietista. O una abuela...