La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»

Conocidos son ya en medio planeta los pintxos y la gastronomía donostiarra, pero uno de los fenómenos más llamativos es el que protagoniza el bar Néstor y su afamada tortilla de patatas, un pequeño local de la calle Pescadería de la Parte Vieja de San Sebastián que cada día congrega a una multitud de clientes ávidos por probar sus platos más conocidos.

Las colas de personas, prácticamente todos turistas, ante este bar ya no sorprenden a quienes pasan por la zona habitualmente. Sin embargo llaman la atención de los no conocen este fenómeno, incluso donostiarras, propiciado por las redes sociales y los servicios de reseñas de las plataformas digitales, nada menos que una puntuación de 4,6 tiene con más de dos mil opiniones en Google y otras tantas en Tripadvisor, donde llega a un 4,5 de media.

Ahora una joven donostiarra ha redescubierto este fenómeno con un vídeo publicado en TikTok en el que se extraña por este fenómeno. «Estamos en Donosti y hay una cola tremenda, hasta el fondo de la calle para el bar Néstor, un bar que no tiene nada de especial, que tiene cuatro pintxos, como cualquier otro... yo creo que se han puesto a la cola y no saben por qué», explica. Sus seguidores pronto le responden sobre la afama del establecimiento hostelero, muy conocido especialmente por su tortilla de patatas, pero también por sus ensaladas de tomates y sus chuletones.

Dos tortillas al día

«Hace dos tortillas de patatas al día, hay que informarse», le avisan a esta joven desde varios mensajes publicados bajo su vídeo. Llueven las alabanzas a los productos que sirven en esta barra de la Parte Vieja y son muchos los que han probado sus especialidades, así que no dudan en calificar como «lógicas» las colas a sus puertas. La elaboración de su tortilla de patata la recogía en El Diario Vasco Oraitz García: «fríen la patata lentamente, le añaden la cebolla y el pimiento verde con ese toque del pochado que realza el sabor de la tortilla y que a mí me gusta, y luego 14 huevos. Preguntado por cuál es el secreto de su tortilla, Néstor lo tiene muy claro, hacerla con cariño». En efecto, cada día salen dos tortillas de su cocina a la 13.00 y a las 20.00, de 16 raciones cada una«.

Espera de horas por un pintxo de tortilla de patatas

Sin embargo también hay quien quiere compartir su extrañeza por que se hagan este tipo de esperas para degustar pintxos que tienen similar calidad en muchos puntos de la hostelería donostiarra, «incluso más allá de la Parte Vieja». Ilustran estas esperas también las reseñas de Google. Así lo explica una de las más recientes: «Es un poco odisea el comer un pintxo de su conocida tortila. Pasé de casualidad a las 10.45 y me animé a hacer cola creyendo que abrían a las 11. Pues no, a las 11.45 te apuntan el nombre y lo que quieres. Justo llegué al último pintxo», explica Vanesa. «Hasta las 12.45 no abren y te van poniendo por donde hay hueco, ya eue dentro es en barra o mesita de pie u otra de 6-8 personas. Justo quedaba el último pintxo y era un poco ridículo, pero me pusieron más», continúa esta clienta que dejó una puntuación de cuatro estrellas hace dos semanas.

«Mereció la pena pasarme la mañana en una cola para comer esa tortilla. Ya he estado varias veces en Donosti así que ya tenía todo medio visto y pude permitirme el esperar. La sensación al entrar es la mezcla de tortilla y txuleta... madre mía. Tortilla jugosa en su punto de sal, y recomendable el tomate. Buen ambiente», concluye. Además muestra la factura en la que se exponen los 3 euros que cuesta dicho pintxo. Una espera, no obstante, incomprendida por algunos donostiarras.

