Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El turismo implicado en la colisión. DV

Un coche patrulla de la Ertzaintza y un turismo colisionan en Donostia

Un hombre de 61 años ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital Donostia

A. M.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

Dos vehículos se han visto implicados este viernes en un accidente de tráfico en Donostia, uno de ellos un coche patrulla de la Ertzaintza.

El ... siniestro se ha producido sobre las 12.30 horas en el paseo Salamanca cuando, por causas que aún se investigan, un turismo ha chocado con el vehículo policial que circulaba por la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  9. 9 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  10. 10

    La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un coche patrulla de la Ertzaintza y un turismo colisionan en Donostia

Un coche patrulla de la Ertzaintza y un turismo colisionan en Donostia