Un coche patrulla de la Ertzaintza y un turismo colisionan en Donostia Un hombre de 61 años ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital Donostia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:04

Dos vehículos se han visto implicados este viernes en un accidente de tráfico en Donostia, uno de ellos un coche patrulla de la Ertzaintza.

El ... siniestro se ha producido sobre las 12.30 horas en el paseo Salamanca cuando, por causas que aún se investigan, un turismo ha chocado con el vehículo policial que circulaba por la zona.

Como consecuencia del impacto, el conductor del turismo, un hombre de 61 años, ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital Donostia para recibir atención médica, según informan fuentes municipales. Ha sido la Policía Municipal quien se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión que, en un primer momento, ha obstaculizado el paso de otros vehículos.

