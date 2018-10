Clase de chino de Donosti a Yunnang El grupo de viajeros donostiarras, en la plaza de Tiananmén. Yang Yun y Ane (de rosa), a la derecha. Jose Mari Asencor, de pie. Alumnos de la academia Yang Yun se trasladan durante un mes a China para ampliar sus estudios | Establecido en Donostia desde 2004, el centro que dirige Yang Yun fue pionero en la enseñanza del idioma asiático en la ciudad CRISTINA TURRAU SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 06:51

Yang Yun llegó a Donosti en 1993. Su padre, que fue seleccionador de bádminton, vino en 1992 a la Barcelona olímpica para entrenar a la actual campeona del mundo Carolina Marín. Junto con su madre y su hermana, Yang Yun llegó a Donosti en 1993. «Desde entonces vivimos en esta ciudad maravillosa», explica. «En 2004 empecé a dar clases de chino. Llevo casi 15 años en ello». Este verano ha tenido su premio. Junto con un grupo de 12 estudiantes de su academia y su hija Ane, estudiante del Liceo Santo Tomás, se ha trasladado durante un mes a su país para que sus alumnos se sumergieran en la cultura china y de paso hicieran el examen oficial correspondiente.

«Muchos de mis estudiantes estudian chino desde los 3 años», explica Yang Yun. «Los mayores hoy ya tienen 17/18 años. Llevan muchos años conmigo. Para mí es muy importante no solo estudiar un idioma sino también conocer la cultura y las costumbres, conocer la historia y las peculiaridades de China. Siempre había pensado llevarles a ver mi país, un lugar misterioso para ellos. Una parte de mis alumnos nació en ese país, pero no lo conocían. Por eso decidí llevarles».

Viajaron el 22 de junio y regresaron el 23 de julio. Pasaron dos días en Pekín y el resto, en Kunming, la ciudad donde nació Yang Yun. Estudiaron en las aulas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming. «Kunming es una ciudad entre mediana y pequeña en China», relata la profesora. «Es capital de la provincia de Yunnan. Mi 'pueblo' tiene entre 6 y 7 millones de habitantes. Como Donosti, tiene un clima muy suave. En verano, no más de 30 grados. En invierno, no menos de 14 ó 15 grados. Se le llama la ciudad de la primavera. Está en el suroeste de China. Muy interior, la ciudad está a 2.000 metros sobre el nivel de mar. Es una ciudad seca, sin humedad».

«Acabamos de empezar el curso y alguna de mis alumnas ya me pregunta cuándo volvemos a China»

Lo han pasado muy bien. «Hemos hecho muchas actividades, además de estudiar chino: clases de pintura china, de caligrafía china, de taichí, clase de arte del té... hemos salido a realizar excursiones por la ciudad. Hemos conocido sitios muy bonitos, como algunos parques, una cueva... Tambien hemos salido a jugar a fútbol con un grupo de jugadores profesionales. Mis alumnos lo han pasado muy bien. Por ser su primera experiencia en mi país, ellos también se han tenido que adaptar a muchas cosas. Desde la comida, a la residencia, la cama, las diferentes costumbres chinas, las cosas que no entendían por la diferencia de cultura, etc. Acabamos de empezar este curso y ya alguna de estas alumnas me esta diciendo '¿cuándo podremos volver a China'?».

Su mejor sensación ha sido «ver a mis alumnos disfrutar de este viaje, ver qué felices están viendo cosas nuevas, cómo lo comentaban. . Pienso que esta va a ser una experiencia inolvidable para ellos. Algún día volverán a visitar China, pero nunca olvidarán este viaje.

Maider Xiaoxin Larrañaga Olabe ha sido una de las viajeras. Tiene 16 años y este curso ha empezado bachillerato en la ikastola Zurriola. Empezó a estudiar chino con 3 años. «Quería probar la experiencia y de paso hacer, con mis compañeros, el examen en China», explica. «Es el tercer título oficial que saco. Los dos anteriores los hice en Bilbao. Son 6 los títulos que hay para sacar».

Maider viajó de pequeña a China con su familia en el proceso de adopción de su hermana, «pero no me acuerdo de nada», dice. Nacida también en China, Maider se considera euskalduna. «En el viaje me sentí superbien, era un lugar diferente y me encantó», explica. «Hemos aprendido mucho y nos ha servido para el futuro y para nuestras vidas».

La gente con la que se cruzó en China fue muy amable, dice. «La comida era diferente y deliciosa. Los primeros días costaba un poco acostumbrarse al idioma, pero al final entendíamos muy bien. Las profesoras nos ayudaban mucho».

Doble grado en Madrid

Para el donostiarra José Mari Asencor, que acaba de empezar sus estudios de doble grado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III en Getafe, la experiencia también fue importante. «Empecé a estudiar chino en 5º de Primaria como actividad extraescolar del mediodía», relata. «En el viaje me gustó el choque cultural. En todo el mes que estuve allí solo vi a una persona europea, el día anterior a volver».

Dice que «la sensación de inmersión ha sido tremenda». «Eso y la de obligarme a usar el idioma. Porque en la residencia donde estábamos el inglés no se hablaba mucho. El viaje ha estado muy bien. Y aunque suene a tópico, destacaría la amabilidad de la gente».

Le gusta el idioma chino. «Es más metafórico que real. Por ejemplo, una palabra que define el mayor grado de amistad entre dos personas significa que arden juntas. Hay muchos ejemplos así».