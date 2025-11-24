Una ciudad diseñada para moverse en bicicleta, tren y autobús
El nuevo Topo y la expansión de Dbizi harán realidad un mapa de intermodalidad con una veintena de puntos donde se puedan coger hasta tres diferentes modos de transporte público
Aingeru Munguía y Oihana Huércanos Pizarro (gráficos)
San Sebastián
Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:06
La llegada del Topo soterrado al Centro y el Antiguo va a transformar la movilidad de la ciudad a partir del año que viene, no solo por las mayores posibilidades de transporte que ofrecerá el tren a un mayor número de donostiarras, sino por la multiplicación de las conexiones con otros modos de circulación ya existentes o en marcha. Donostia tendrá en breve un mapa de intermodalidad con una veintena de puntos donde el ciudadano tendrá a su disposición la posibilidad de moverse en bicicleta pública, autobús o tren. Modos de circulación que se completan en algunas zonas con ascensores (en funcionamiento o previstos) -lo que permite extender la movilidad a más vecinos-, parkings cubiertos de bicicletas -que posibilitan beneficiarse también de la intermodalidad a quienes usan bicicletas privadas-, y paradas de taxis.
La intermodalidad urbana es un concepto que hace referencia a la integración y combinación de diferentes modos de transporte (como autobuses, metros, bicicletas, o elementos de movilidad vertical) en un solo viaje para optimizar las necesidades de movilidad de los ciudadanos, lo que permite reducir tiempos de traslado, disminuir la congestión provocada por los vehículos particulares y mejorar la experiencia del usuario.
Las ciudades se han embarcado desde hace lustros en una sorda batalla para cambiar el paradigma de una movilidad basada en el coche privado para pasar a formas de circulación menos contaminantes, más saludables y menos consumidoras de suelo público.
ZONA OESTE
Autobús
Parking bicicletas
Adif
Dbizi
Topo / ETS
Ascensor
BEI
Puntos futuros o en proceso de construcción
Antiguo - Bentaberri
1
2
Ibaeta - Lugaritz
3
Añorga Txiki
Añorga Rekalde
4
Futura entrada al topo desde Bentaberri frente a una parada de autobuses. ARIZMENDI
Ibaeta - Lugaritz
3
Añorga Txiki
Añorga Rekalde
4
La concejala de Movilidad, Olatz Yarza, explica que, para que este proceso sea efectivo y apreciado por el ciudadano, «las personas habituadas al uso del coche para sus trayectos urbanos necesitan una alternativa real de calidad, sostenible y asequible, tanto económicamente como en cuanto al tiempo necesario para sus recorridos». Es por ello que el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento ha trabajado en la última década con el foco puesto en una oferta amplia y de calidad, «que conecta la ciudad y todos sus barrios (tanto los altos como los llanos) de manera efectiva». Con la ampliación del servicio del Topo como palanca, el consistorio «ha ido diseñando una red de transporte intermodal, que enlaza puntos estratégicos de la ciudad con distintos servicios públicos, teniendo en cuenta no solo los transportes urbanos, sino también los que implican a personas que llegan o salen de la ciudad».
«Los usuarios del coche necesitan una alternativa real de calidad y competitiva en cuanto al tiempo de sus recorridos»
Olatz Yarza
Concejala de Movilidad
Siguiendo esta estrategia, actualmente Donostia cuenta ya, o va a contar en el plazo de un año, cuando entre en servicio el nuevo Topo, con una veintena de puntos intermodales en los que, «en unos pocos metros, se unen al menos tres servicios de transporte público» diferentes que permiten a los ciudadanos realizar distintas combinaciones para llegar a su destino final sin necesidad de coger el coche.
ZONA CENTRO
Centro - Boulevard
Plaza Gipuzkoa
Gros - Apeadero
11
5
17
Intxaurrondo -
Zubiaurre Txaparrene
Centro - Xabier Zubiri
6
Egia - Estación de Autobuses
7
10
Centro - Calle Loiola
8
Centro - San Bartolomé
Centro - Plaza Easo
9
15
Travesía de Loiola
Amara - Azpeitia
/ Autonomía
Autobús
12
Parking bicicletas
14
Intercambiador Riberas
Dbizi
16
Topo / ETS
Adif
Loiola - Txomin Enea
13
Ascensor
Amara - Anoeta
BEI
Puntos futuros o en
proceso de construcción
Entrada a la Estación del Norte en Egia, frente a una parada de Dbus, una estación de Dbizi y la bajada en ascensor a la estación de autobuses. ARIZMENDI
La ciudad no tiene capacidad para diseñar trazados y paradas ferroviarias, pero sí decidir paradas de autobús, estaciones de bicicleta pública, ascensores y aparcamientos seguros de bicicletas. La planificación de estos puntos y estaciones a lo largo de los últimos años va a ofrecer, a partir de la entrada en funcionamiento del Topo en 2026, un mapa con una veintena de puntos de intermodalidad. Un sistema que se enriquecerá a futuro con la entrada en funcionamiento del BEI (Bus Eléctrico Inteligente), un medio de transporte híbrido entre autobús y tranvía, que transformará la línea 17-Gros-Amara-Miramon en un nuevo servicio de transporte.
La mayoría de estos puntos intermodales están ya totalmente configurados, pero algunos de ellos se completarán en los próximos meses con la puesta en marcha definitiva de algunos de los servicios.
La plaza Xabier Zubiri tendrá líneas de autobus, estaciones de bicicleta pública, acceso al Topo y parking seguro de ciclos
Amara será una de las zonas con mayor intermodalidad. En Anoeta pararán el Topo, el futuro BEI, líneas de autobús municipales y ya hay una estación de Dbizi. La zona de calle Azpeitia-Autonomía tendrá un nuevo acceso al Topo, un nuevo ascensor que unirá la estación soterrada de Euskotren con la calle de La Salud y San Roque (en las inmediaciones de Aiete) y acceso a las líneas de Dbus, Lurraldebus y el BEI.
ZONA ESTE
Autobús
Parking bicicletas
Dbizi
Ategorrieta
18
19
Topo / ETS
Adif
Altza - Herrera
Ascensor
BEI
20
Puntos futuros o en
proceso de construcción
Intxaurrondo - Zona Zarategi
Entrada a la estación de topo de Herrera, junto a una parada de autobús y una estación de Dbizi. ARIZMENDI
Martutene - Apostolado
21
ZONA ESTE
El tren llega al Antiguo
El Antiguo es otra de las zonas más beneficiadas al entrar el funcionamiento el Topo soterrado. La plaza y el barrio de Benta Berri tendrán acceso al tren, al que se suman las líneas de Dbus, una estación de Dbizi, un nuevo parking cubierto para bicicletas que se construirá el año que viene y los dos ascensores existentes (Montpellier y Aizkorri), que van a extender los beneficios de la intermodalidad a la zona del Seminario.
El Bus Eléctrico Inteligente, que se implantará en la línea 17, marcará la senda de futuro para Dbus
El Centro sumará, a la buena oferta actual de líneas de autobús y de estaciones de bicicleta eléctrica, la llegada del tren, que se podrá coger en Easo-San Bartolomé, calle Loiola y la plaza Xabier Zubiri. Un nuevo ascensor bajará desde la calle Easo a la estación del Topo y un ascensor pegado al muro de San Bartolomé facilitará acceder al tren a los vecinos de Aldapeta. El estacionamiento de bicicletas habilitado en el parking de La Concha, otra de las apuestas de Movilidad, suma puntos de intermodalidad a la plaza Xabier Zubiri.
La zona Este de la ciudad ya dispone de varios puntos de intermodalidad. La estación de Atotxa (Cercanías y media distancia de Renfe, Lurraldebus, Dbus, Dbizi y parking ciclista cubierto) sumará a futuro una parada del BEI, como también lo hará el apeadero de Gros. En la zona de Intxaurrondo-Zubiaurre-Txaparrene, hoy servida por Renfe, Dbus, Lurraldebus y Dbizi, contará el año que viene además con un parking cubierto para 20 bicicletas. En Ategorrieta no llega el Topo pero sí hay conexión con Dbizi, Dbus, Lurraldebus y Renfe.
Herrera es desde hace tiempo uno de los grandes nodos de intermodalidad de la ciudad al existir paradas del Topo, de Adif, Dbus, Lurraldebus y una estación de Dbizi, todo ello complementado por un ascensor que une con la plaza San Luis Gonzaga, al que a futuro se sumarán otros dos elevadores previstos en el desarrollo de Jolastokieta, que extenderán la intermodalidad a la zona media de Altza.
La intermodalidad ya llega al sur de la ciudad. Loiola dispone hoy de parada del Topo y conexiones con Dbus, Lurraldebus, Dbizi, además de un ascensor que conecta con el Alto de los Robles.
A Martutene no llega el Topo pero sí hay parada de Adif, Dbus, Lurraldebus y estación de Dbizi. El mapa de intermodalidad se completa en Errekalde y Añorga Txiki a donde llegan Dbus y el Topo, con el complemento de Lurraldebus en el primer caso y de Dbizi en el segundo.
Renfe y Topo pararán en Riberas en 2030
Hasta ahora solo hay un punto de la ciudad, en Herrera, donde se pueden coger las dos líneas de tren (Renfe y Euskotren), pero en unos años habrá un segundo enclave en Riberas de Loiola. Estas dos líneas ferroviarias se cruzan, a diferente altura, junto al Jardín de la Memoria. Un edificio o estación se construirá en este punto para permitir que los pasajeros se bajen de una línea y cojan la otra sin salir a la calle. En eso consiste el proyecto de intercambiador que ahora se redacta y que no se entregará hasta el año que viene. Entonces habrá que licitar y adjudicar las obras. Su construcción no comenzará hasta 2027 y el intercambiador no estará en funcionamiento hasta 2030. Pero dentro de un año se puede tener en consideración un tercer punto donde se aproximan las dos líneas de tren y que está en el centro de la ciudad. La Estación del Norte (Renfe) y la calle Loiola (Topo) solo distan 500 metros a pie, menos distancia que la utilizada para conectar diferentes líneas dentro de la misma parada de Metro de algunas capitales europeas.
