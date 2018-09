El traslado del bidegorri del Kursaal al otro lado del puente revela un problema de fondo que no tiene solución. Y no es el de la convivencia entre peatones y ciclistas, sino la tendencia natural -incluso sobrenatural, que venga Iker Jiménez- a cruzar de un lado a otro del río por la misma acera, en marea humana, aunque la otra se encuentre totalmente despejada. La derecha o la izquierda, según desde qué barrio se mire sin dobles lecturas políticas. El fenómeno singular no se limita al puente del Kursaal y se repite calcado en cada pasarela, a la altura de esa otra Ley de Murphy que empuja los pies hacia la caja del supermercado más lenta. Si alguien piensa que la responsabilidad para resolver el nudo gordiano en las zonas peatonales es exclusiva de los ciclistas, que se plante unos minutos en el cruce de la discordia. No es el famoso paso de peatones japonés atestado de peatones nipones que sale en todos los reportajes de viajes, pero concentra un caos desordenado de formas de transportarse que, combinadas en esos dos metros de baldosas y bidegorri, dan como resultado una oda a la movilidad insostenible: la bici que no frena, el peatón que adelanta por el bidegorri, las maletas que se arrastran mejor por el asfalto liso del carril bici, los patinetes eléctricos de los críos, las sillas motorizadas de los mayores, el surfista que cruza con su tabla y obliga a apartarse con habilidad de contorsionista, y para completar ese bodegón urbano, ahora también la grúa que se lleva bicis aparcadas rotaflex en mano. Circulen, circulen.