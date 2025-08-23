Cinco escape rooms al aire libre para descubrir misterios por los rincones de San Sebastián Un plan de verano diferente para compartir con amigos o familia mientras ejercitas la mente y el trabajo en equipo

Naroa Ascunce San Sebastián Sábado, 23 de agosto 2025, 07:38

Ir a la playa, salir de pintxos, visitar un museo o perderse por el monte son clásicos del verano donostiarra. Pero hay quienes buscan algo distinto. En los últimos años ha ganado popularidad una actividad que combina lo lúdico, lo urbano y lo cerebral, se trata de los escape rooms exteriores. Una forma original de recorrer la ciudad mientras se resuelven enigmas, se siguen pistas y se trabaja en equipo.

La mecánica es la misma que en los tradicionales, hay que resolver diferentes pruebas para avanzar en la historia. Pero en lugar de hacerlo encerrado en una sala, aquí el tablero de juego es la propia ciudad. Gracias a aplicaciones móviles, materiales impresos o kits físicos, los participantes recorren las calles de San Sebastián mientras se meten de lleno en una investigación, una persecución o una misión secreta.

Donostia, por su tamaño, belleza arquitectónica y variedad de entornos, es un escenario perfecto para este tipo de juegos. Hay propuestas para todos, ya sea para familias, grupos de amigos, actividades de empresa… Algunas se pueden hacer en cualquier momento del día y todas requieren reserva previa o compra de materiales.

'El misterio de Tomás y Clara'

Ampliar El 'misterio de Tomás y Clara' comienza en el palacio de Cristina Enea.

La empresa Escape the City propone un recorrido de 90 minutos que arranca en el Palacio Duque de Mandas. La misión es descubrir qué ocurrió con una pareja donostiarra desaparecida hace años. Clara, una pintora reconocida cuyos trabajos se extendían por museos, palacios y calles de la ciudad, y Tomás, su marido, un humilde pescador muy querido por las familias del puerto. Se esfumaron sin dejar rastro. La investigación policial nunca resolvió el caso, pero ahora los jugadores pueden intentarlo por 15 euros cada uno a través de pruebas matemáticas, físicas, visuales y lógicas. Los txikis de la casa -menos de diez años- podrán convertirse en detectives siempre y cuando vayan acompañados.

'¿Quién es City?'

También es de Escape the City, este juego comienza en Gros y está más centrado en el conocimiento de la ciudad, además de ser más largo con 120 minutos y que el precio varía según la cantidad de jugadores con un mínimo de 4 y un máximo de 50. Y en este caso los menores de 8 años no pagan. La trama trata del enigmático asesino conocido como «City» ha recorrido distintas capitales sembrando el caos. Varios sospechosos han sido detenidos, pero el verdadero culpable sigue libre. La misión consiste en analizar pistas y características para dar con su identidad antes de que el ministerio tome una decisión drástica y encarcele a todos los sospechosos. La clave en esta aventura esta en pistas visuales y de lógica. Los menores de 8 años no pagan.

'Operación Glaciar'

En este juego de Mystery Games, la Parte Vieja y los alrededores del Kursaal se convierten en escenario de una operación internacional durante 90 minutos. Los participantes se convierten en agentes de Asprox Security, una agencia de ciberseguridad que debe frenar un ataque a la Organización Mundial de la Salud. Los servidores con investigaciones clave sobre antibióticos han sido cifrados y la pista lleva a una oscura corporación farmacéutica. A diferencia de otras propuestas, el número de jugadores aquí es ilimitado.

'La leyenda del mercader de relojes'

Escape Room San Sebastián ofrece este escape de dos horas de duración en el que se explora el secreto de un viejo reloj mágico. Hay muchas leyendas en torno a su origen, pero nadie ha logrado confirmar su autenticidad. El juego está diseñado para grupos de 2 a 4 personas, aunque puede ampliarse hasta 16 jugadores divididos en equipos para competir entre ellos y diseñar estrategias conjuntas. El precio varía en función del número de participantes siendo 15 euros por persona o 20 euros.

'El asesino de la Máscara'

Esta es la opción más distinta, ya que no se reserva por web, sino que se compra una caja Litebox por 44,90 euros que contiene todo lo necesario para jugar: cartas, informes, fotografías, instrucciones y un código QR para activar la aplicación. A través del móvil y del material físico, los participantes deberán atrapar a un asesino en plena huida antes de que cometa su próximo crimen.

Con estas propuestas, Donostia se convierte en un gran tablero donde lo cotidiano se transforma en misterio, y los paseos de siempre en aventuras inolvidables. Un plan perfecto para quienes quieren exprimir el verano de forma distinta, sin dejar de moverse ni de pensar.