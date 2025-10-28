Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años» Dos tiendas de ropa, una de ellas masculina y con más de 60 años de historia y un popular bar con más de 25, son los comercios que cerrarán sus puertas en la capital guipuzcoana

«Después de más de 25 años trabajando, por motivos ajenos a nuestra voluntad el próximo día 31 de octubre nos vemos obligados a cerrar definitivamente», han anunciado a través de un cartel el bar y restaurante Maite, uno de los clásicos del barrio de Amara ubicado en la plaza Ferrerías.

«Nuestro más sincero agradecimiento por vuestra amistad y apoyo durante todos estos años. Ha sido un honor y privilegio poder serviros y haber tenido siempre vuestra confianza», agradecen Vasy y Arben, propietarios del establecimiento concurrido por barios de los vecinos del barrio de San Sebastián.

El cierre de dos tiendas de ropa en los barrios de Amara y Gros

En el mismo barrio de Amara, en la plaza Armerías 4, la tienda de ropa, complementos, bolsos, artículos de regalo y decoración, 'Exclusivas V' también ha anunciado una liquidación de sus productos por el cierre del negocio. Un comercio de moda que abrió sus puertas en el año 2023.

El outlet y primer establecimiento de la tienda Ridel, abierta en la calle Zabaleta 6, en el barrio donostiarra de Gros también es otro comercio que cerrará sus puertas. Esta tienda de moda para hombre conocida por varias generaciones de donostiarras abrió por primera vez en el año 1964 y se encuentra liquidando sus prendas de moda masculina. Aunque la marca seguirá atendiendo en su tienda ubicada en la calle Easo, 5.