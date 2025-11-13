Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»

Marcela Salazar San Sebastián Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Actrices como Isabelle Huppert o el actor de moda José Ramón Soroiz, directores de cine como Woody Allen y Costa-Gavras, cantantes como Loquillo, Fermín Muguruza y Álex Ubago, pasando por Imanol Alguacil, David Broncano y hasta Pedro Sánchez. Todos ellos tienen algo en común y es el haberse sentado en una de las mesas del restaurante Urepel, uno de los clásicos de San Sebastián, que baja la persiana tras casi 50 años de historia y diez de su reapertura a manos de María Eugenia Bozal.

«Nos ha costado mucho tomar la decisión, pero nos jubilamos», admite la donostiarra, que estudió un grado en Derecho, es decoradora y que decidió hacerse cargo del famoso restaurante ubicado en el paseo Salamanca en el año 2015, tres años más tarde de su cierre en 2012 cuando el restaurante se encontraba en manos de Estrella de la Cruz, quien abrió el restaurante en el año 1977 junto a su marido Tomás Almandoz.

El famoso restaurante, ubicado en el paseo Salamanca, recibió una estrella Michelin y a su reservado del piso de arriba pasaron todo tipo de personalidades de la vida social, política y cultural de la Gipuzkoa. «He conocido a todo tipo de personas en estos diez años», cuenta María Eugenia Bozal todavía apenada por el cierre del establecimiento.

«En 2008 decidí empezar a dedicarme a la restauración y en 2015 nos iba muy bien. Mi marido y yo teníamos el bar La Muralla en la Parte Vieja y decidimos coger el Urepel porque teníamos tantos clientes que no sabíamos donde meterlos», bromea la donostiarra. «Los primeros cinco años en fueron ideales y muy bonitos. Vinieron políticos, premios Nobel, trabajadores del Kursaal y Tabakalera, además de familias que han celebrado sus bodas de oro y bodas de plata».

El cierre de uno de los clásicos de San Sebastián

«También hemos celebrado pequeñas bodas y reuniones a lo largo de estos diez años. Han sido años muy bonitos al lados de nuestra fiel clientela, pero luego llegó la pandemia y todo se torció», destaca Bozal no sin antes agradecer «a los clientes locales por haber mantenido vivo el negocio y a las distintas instituciones».

«Los últimos años han sido duros y a ello se han ido sumando problemas de salud, por lo que ya no podía atender de manera adecuada y como a mí me gusta a los clientes», lamenta la donostiarra. «Mi marido se jubilaba y yo he tenido una jubilación forzosa. Nos ha costado mucho tomar la decisión», recalca sobre el cierre de uno de los clásicos de la capital guipuzcoana.

El restaurante incluso permaneció cerrado durante el Festival de Cine de San Sebastián celebrado a finales de septiembre, una fecha bastante señalada en los calendarios de los hosteleros, y «ya en octubre bajamos la persiana de manera definitiva muy a mi pesar», lamenta María Eugenia que ahora «se dedicará a descansar junto a su marido».