El cierre del puente de Astiñene ha supuesto para Dbus un sobrecoste de 330.000 euros Los peatones pudieron pasar ayer por la acera, junto a la carretera ya asfaltada. / JUANTXO LUSA El paso quedará abierto a todo tipo de vehículos desde este mediodía por lo que las líneas 24, 27 y 41 podrán recuperar sus recorridos habituales DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 18 julio 2018, 06:43

Tras casi once meses cerrado, el puente de Astiñene recobra hoy la normalidad con su reapertura definitiva a todo tipo de vehículos. No han sido pocas las afecciones que su clausura ha generado para miles de donostiarras que utilizaban esta vía de paso que conecta Egia con Loiola. Y si bien las del ámbito privado no se pueden cuantificar, si se pueden hacer cuentas de las pérdidas que ha supuesto para Dbus el cierre de esta pasarela.

La compañía se ha visto en la obligación de desviar durante este tiempo tres de sus líneas de autobuses: la 24 Altza-Gros-Antiguo, la 27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo y la 41 Gros-Egia-Martutene. El departamento de Movilidad llegó a calcular que el cambio de los recorridos requería un gasto extra diario cercano a mil euros para afrontar la necesidad de más autobuses, chóferes, gasolina y otros gastos que cubrieran los problemas derivados por la clausura de este paso.

Uno de ellos, la pérdida de pasajeros que ha sufrido la compañía por el cierre. Según cálculos de Dbus, solo hasta el 31 de diciembre se habían dejado de contabilizar 80.300 viajes en estas tres líneas. Un hecho que castigó al cómputo anual de usuarios con una caída de un 0,35% con respecto a 2016

Reapertura Recorridos de Dbus : Línea 24 recupera las paradas de La Salle, Patxillardegi, Loiola Parking, Barcelona 26, Barcelona 10 y Toribio Alzaga. Línea 27 recupera las paradas Sierra de Aralar 34, Patxillardegi y Loiola Parking. Línea 41 recupera las paradas Avda. Barcelona 35, Avda. Barcelona 15, Egia 17, Franciscanos, Duque de Mandas 3 y Plaza Euskadi.

La suma por los días que han pasado desde que el puente quedara inutilizado el pasado 22 de agosto suman 330.000 euros de sobrecostes aproximadamente.

Por suerte para la compañía y los usuarios, desde las 16.00 horas de hoy Dbus recuperará los servicios habituales de estas tres líneas. Así, la línea 24 recuperará las paradas de La Salle, Patxillardegi, Loiola Parking, Barcelona 26, Barcelona 10 y Toribio Alzaga; la 27 las de Sierra de Aralar 34, Patxillardegi y Loiola Parking; y la 41 las paradas Avda. Barcelona 35, Avda. Barcelona 15, Egia 17, Franciscanos, Duque de Mandas 3 y Plaza Euskadi. En todas ellas quedan sin servicio las paradas provisionales habilitadas durante las obras del puente.

Tareas de asfaltado y pintado

Tras la satisfactoria prueba de carga del lunes, ayer el tiempo permitió acometer los trabajos de asfaltado de la calzada, que se llevaron a cabo entre las 8.00 y las 14.00 horas. Por la tarde se pintaron las barandillas de ambos lados y se permitió el paso a los peatones. A primera hora de hoy se dibujarán las rayas de la carretera y se colocará la señalización vertical por lo que para el mediodía el paso estará reabierto para ciclistas y todo tipo de vehículos pesados.

La clausura de la pasarela se debió a la detección de grietas de forma casual y permaneció así cinco meses, hasta que tras una primera intervención de 133.000 euros -se colocó una línea de tirantes en la base de los arcos- pudo volver a abrirse a peatones, ciclistas y motos a finales de diciembre.

Pero para permitir el paso de vehículos más pesados -coches, autobuses y camiones- se antojaba imprescindible una segunda actuación, que es la que se está acometiendo desde mediados de abril y que nuevamente había obligado a prohibir todo tipo de tránsitos, fueran o no motorizados. La solución definitiva ha sido un recalce de las pilas mediante micropilotes, lo que garantizará la estabilidad del puente, con un coste para el Ayuntamiento de 603.263 euros.