La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto» Lurka Chocolate baja la persina de su local de la calle Bengoetxea este viernes 21 de noviembre

Lunes, 17 de noviembre 2025

San Sebastián se prepara para decir adiós a Lurka Chocolate, una chocolatería que abrió sus puertas hace poco más tres años en la ciudad y que este próximo viernes 21 de noviembre se despide de sus clientes por última vez.

Ubicada en la calle Bengoetxea 1, entre la Plaza de Gipuzkoa y la Plaza de Okendo, la chocolatería aterrizó en la capital guipuzcoana a mediados de 2022 de la mano de Pablo Ibarretxe y Cristina Castellanos, dos emprendedores que apostaron por ofrecer chocolates de calidad al público así como por el movimiento Bean to Bar, método artesanal de elaboración de chocolate que implica llevar a cabo uno mismo todo el proceso desde el tueste del cacao hasta la elaboración final del producto.

«Lurka cierra sus puertas. Nuestro último día abierto al público será este viernes 21 de noviembre. Y nos encantaría despedirnos de todos vosotros. Gracias a ti por visitarnos, por darnos una oportunidad e interesarte por el chocolate Bean to bar. Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto, y aunque es difícil hemos decidido cerrar, pero nos vamos contentos de haber compartido esta experiencia con vosotros! Eskerrik asko Donosti», se han despedido a través de sus redes sociales, en una publicación que acumula decenas de comentarios de usuarios que lamentan el cierre de Lurka, a los que han querido agradecer el apoyo.

«Gracias por todos vuestros comentarios y mensajes. Os esperamos esta semana, en el horario habitual, para despedirnos y veros disfrutar de nuestro chocolate en cualquiera de sus formas. Gracias por haber sido parte de este proyecto».

Además de cacao y chocolates, Lurka ofrecía en su establecimiento del centro de Donostia otras elaboraciones artesanales como bombones, tartas o brownies.