Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!» Decenas de vecinos y clientes les han dado las gracias por sus casi diez años de servicio en Pedro Egaña

Javier Medrano San Sebastián Martes, 4 de noviembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

San Sebastián dice adiós a uno de los restaurantes más originales de sus calles y que durante sus casi diez años abierto junto a la plaza Easo se había ganado el cariño de centenares de donostiarras. Se trata de Chutney Gatrobar, un propuesta diferente que apostaba por los sabores extranjeros con pequeños homenajes locales y siempre toque picoso a través de la dupla conformada por Arif Butt y Alexandre Lévêque, que este pasado domingo cerró sus puertas de manera definitiva en la calle Pedro Egaña 8.

Una despedida que llega cuando está a punto de cumplirse una década de su desembarco en el centro de centro de Donostia y que sus responsables han hecho público con un bonito mensaje en su cuenta de Instagram, en el que han agradecido el apoyo constante recibido durante este capítulo personal y profesional de su vida.

«​Querida clientela, queridos vecinos y amigos. Con una mezcla de profunda nostalgia y un inmenso agradecimiento, les comunicamos la noticia del cierre definitivo de nuestro restaurante, Chutney. ​Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la comunidad de vecinos que nos acogió, nos vio crecer y a todos nuestros clientes, por su lealtad, su apoyo constante y por habernos elegido una y otra vez. ​Sin su apoyo y preferencia, Chutney no habría sido la institución que fue. ​Cerramos este capítulo con la satisfacción de haberles ofrecido nuestro mejor esfuerzo y sabores, y con la esperanza de que guarden un buen recuerdo de la experiencia Chutney. ​¡Gracias, gracias y mil veces gracias por acompañarnos en este viaje! El domingo pasado fue el último día y entendemos que poca gente ha podido estar para la última semana. Todo pasó muy rápido. Otra vez millones de thank you y merci a tod@s. Un abrazo enorme. Los Chutneys», han sido las palabras escogidas para su adiós de San Sebastián.

La respuesta de los donostiarras no se ha hecho esperar y la sección de comentarios de la publicación se ha llenado rápidamente de mensajes de cariño de clientes y vecinos de la zona que también han querido agradecer la labor durante años de Chutney, como ya hiciese hace unos meses el cocinero David de Jorge con un artículo publicado en este periódico.

«Los mejorcito de Donosti. Se os va a echar mucho de menos, a vosotros y a vuestra comida», «Chutney era nuestro sitio donde celebrar, donde anunciar buenas noticias, o simplemente pasar un buen rato. Chutney era más que un restaurante» o «Qué pena, pero qué alegría haber disfrutado del gran Chutney. Fue mi refugio y compañero durante mis primeros años en San Sebastián: tantas tertulias, vermuts y momentos especiales… y, sobre todo, esa comida deliciosa y la calidez con la que siempre nos recibían», han sido algunos de las decenas de comentarios recogidos en la publicación de despedida de Chutney Gastrobar.