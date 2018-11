Cicatrices en la calzada Domingo, 11 noviembre 2018, 09:58

El Ayuntamiento se gastará más de 2 millones de euros el año que viene en reparaciones de calzada. No caerán en saco roto porque el asfalto presenta graves carencias en casi todas las zona. No se salvan ni las calles más céntricas, como Hernani (en la imagen). El problema no es solo para los vehículos sino para los propios peatones que tropiezan en hundimientos, grietas, desniveles y parcheos mal ejecutados. ::LUSA