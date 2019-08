«Soy un chaval triste que hace música alegre y quiere comprar un castillo» Amigos en el skatepark abandonado. Unai en buena compañía. Y en Beraun. / IÑIGO ARIZMENDI Unai Serrano es Dayman. Es Dayman 5Mil euros. Es un chico raro... que está de moda BEGOÑA DEL TESO Jueves, 8 agosto 2019, 07:18

1oo.ooo visitas en su canal YouTube. 5.000 seguidores ipso facto el día que subió su primer tema. 70.745 visualizaciones de su video 'Estrella' compartido con otro grande, Caste. 1.502 suscriptores en su página Dayman 5Mil euros. Es un crack y a sus 24 años quiere y va a comerse el mundo. Algunos dicen que lo suyo es electro latino. Él no sabe definir su música pero pongamos que sería 'gitaneo pop'. Ah, Dayman es de Beraun.

- ¿Comprar un castillo? ¿Por qué?, ¿para qué? ¿Para quién?

- Para mi madre. No pararé de hacer música, de grabar discos, de viajar por todos los lugares, de dejarme aconsejar por mi productor de Miami, Landy López, de filmar con mi 'hermano' Fuerte y Despacio hasta que pueda comprarle un castillo a mi madre. Y cuando se lo compre seguiré haciendo mi música. Porque sé que para mí, para el barrio y para los míos soy el mejor.

- Hacía tiempo que no oía a alguien proclamarse el mejor en algo. Me gusta el atrevimiento.

- Yo lo soy en lo que hago. Soy nivel 10. Aunque también sé que grandes, grandes, los mejores, son gentes como Miguel Bosé o Julieta Venegas. Pero yo y mi gente estamos muy arriba. Con que veas el video oficial de 'Happy So High' te darás cuenta de que no miento. Tengo buenos cámaras como @100000depavos. Y buenos editores; síguelos en @cuatroflamencosydospalmas.

- Lo haré pero retrocedamos a cuando aún no eras Dayman. Creo que todo empezó a los 11 años...

- Mi hermano Asier me ponía música en el coche. Escuchábamos a 'Prodigy' y yo tenía muy claro que quería hacer eso. Quería hacer canciones, Libres. Con palabrotas en la letra. Eléctricas. Mi padre, Toño, tocaba la guitarra. Era rockero. Era punk. Yo oía a Iron Maiden. Pero también me pone una buena ranchera. A los 11 yo ya sabía que quería hacer eso. ¿Y sabes qué es 'eso'?

- Hay quien aventura que es electro. Latino. Pero tú me dijiste una tarde de agosto que era... gipsy pop.

- Es todo eso y más. Es mi música. Es la música del barrio. Hacemos magia. Cogía voces, las mezclaba, las masterizaba. Magia. Magia de Beraun. Yo escuchaba a 7 Notas 7 Colores y repito: quería hacer la misma magia, la magia de Mucho Muchacho. Pero para mi gente. En mi barrio. Para comprarle un castillo a mi madre. Para ser el mejor. El chico raro que llegó a Nivel 10.

- Espera un momento; 7 Notas 7 colores es un grupo mítico de El Prat de Llobregat, dicen que uno de los pioneros del rap español.

- Y Mucho Muchacho es Oliver Gallego, uno de sus fundadores. Es un bestia: Dj, productor... Yo quería hacer eso: magia, música, videos.

- Y lo hiciste. A los 11 años. En tu casa. En Beraun. Con un ordenador y unos cascos con micro.

- Y con la ayuda de un amigo sevillano, Vasseta, tremendo rapero, loco por la música de los 80, la de la Super Nintendo y el G-Funk. De pronto, mi primera canción empezó a oírse por todas partes. Por todos los rincones de Beraun. Y en el barrio sevillano de Vasseta. Así empezó todo. A los 16 me puse a trabajar. Para tener dinero e ir mejorando mi equipo. Necesitaba un ordenador, micrófonos y una tarjeta de sonido. Los conseguí y ¿sabes qué?

- No.

- Creé un movimiento. Un movimiento con mi gente. Yo, al que llamaban 'Day man,'el chico de día' porque no me gustaba la oscuridad. La temía y no bajaba de noche al barrio. Yo, al que como tantos otros, me llamaban 'raro'. Es curioso...

- ¿El qué?

- Ahora los raros estamos de moda. Ya no somos eso, 'raros'. Ahora la gente nos mira y dice 'qué estilo tiene'. Y yo, de eso, me voy a aprovechar.

- ¿Cómo?

- No solo con el disco, el mixtape de 7 canciones y dos colaboraciones sorpresa y sorprendentes que saco en septiembre. No solo con ese 'Solo en el mundo' sino con mi selllo, mi marca, mi producto que llamaré '5mileuros': ropa, gorras, música, clips. Pero aunque ahora ya me gusta la noche y duermo menos que las calles, sigo siendo un chico triste...

-... Que hace música alegre.

- Dayman y 5mileuros está(n) en el aire. En el barrio. En el mundo. Es el día a día de mi gente. Viajo por todas partes. Filmo en todos los sitios pero te diré lo que es lo mejor de tanto como me está sucediendo desde hace 13 años.

- Que a pesar de esos bajonazos que dices que sueles tener, sentir...

- Sigo sabiendo de dónde vengo y sé quién soy.

- Vaya, muchos no llegan a saberlo así que pasen 100 años y una porrada de canciones.

- En toda la música que he creado y creo he seguido siendo yo mismo, el chico de día que ya ama la noche, el raro que está de moda.

- Danos títulos de tu música.

- 'Bonita', 'Estrella', 'Happy so High'. Aquí colabora, entre otros, @joweel_1312 que se define como muchos de los míos: 'loco, humilde y real'.