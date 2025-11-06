El centro de Servicios Sociales del Antiguo se amplía con un área de atención diurna a mayores

El Ayuntamiento continúa con su plan de inversiones en la red de centros de Servicios Sociales y ha aprobado el proyecto para ampliar el del ... Antiguo, que también da cobertura a Ibaeta, Igeldo, Añorga, Aiete y Zubieta. La operación, que tendrá un presupuesto de 262.000 euros y se ejecutará en 2026, permitirá anexionar el local contiguo para ganar un 50% de superficie, hasta los 344 metros cuadrados, y crear un área específica de atención diurna a personas mayores.

Situado en la calle Bertsolari Xalbador de Benta Berri, el actual local de Servicios Sociales ocupa 230 metros cuadrados útiles en la planta baja de un edificio de seis alturas. La reforma permitirá generar un nuevo acceso por esta calle, más despachos de atención al público, un nuevo acceso al aseo adaptado, un nuevo office y la sala de asistencia a mayores, que contará a su vez con entrada independiente. El local adyacente, de 114 metros cuadrados útiles, se encuentra en uso y distribuye tres estancias destinadas a prestación de servicios de apoyo. Dispone de aseos, un office y dos pequeños despachos. En este espacio se habilitarán ocho puntos de atención.

Según la memoria del proyecto, a la que ha tenido acceso DV, la obra durará cinco meses y eliminará los aseos existentes en el local de la ampliación debido a que el centro actual ya dispone de ellos. Se cancelará el acceso exterior y se abrirá uno interno a través del centro matriz. Se mantendrá la configuración de aseos en el actual local destinado a centro de Servicios Sociales, si bien se trasladará la entrada del adaptado. Los futuros despachos y salas se rematarán con mamparas ligeras vidriadas para «alcanzar la máxima luminosidad natural posible».

«Esta actuación nos permitirá dar un mejor servicio a los vecinos del Antiguo con un local más amplio y adecuado, además de integrar en el mismo el programa Goizaldiak dirigido a personas mayores. Todo ello en un barrio en el que la tasa de envejecimiento –cuatro puntos por encima de la media de la ciudad– es uno de los grandes retos demográficos», explica la concejala de Acción Social, Mariaje Idoeta.

Egia, Amara, Riberas, Bretxa...

La delegada del PNV destaca el «importante esfuerzo» que está haciendo el Ayuntamiento en los últimos años por mejorar la red de centros de Servicios Sociales. Ejemplos de ello son el traslado en 2018 del centro de Egia y Gros a un espacio «mucho más accesible» ubicado en Atotxa, el traslado en 2020 del centro de Amara a un local más amplio en Morlans, la ampliación este mismo año del centro de Riberas de Loiola (inaugurado en 2016) o el proyecto para la próxima habilitación de un local en la Bretxa para reubicar el centro de la Parte Vieja.

«Todo ello es muestra de que los Servicios Sociales son prioritarios para este gobierno municipal, que lleva una década trabajando para que los donostiarras que los necesiten en algún momento tengan la mejor de las atenciones», subraya la responsable del departamento.