Centro de Servicios Sociales del Antiguo, que también cubre Aiete, Ibaeta, Igeldo, Añorga y Zubieta. J. M. LÓPEZ

El centro de Servicios Sociales del Antiguo se amplía con un área de atención diurna a mayores

Ganará un 50% de superficie, hasta los 344 metros cuadrados, gracias al local contiguo y las obras se ejecutarán en 2026 con una inversión de 262.000 euros

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento continúa con su plan de inversiones en la red de centros de Servicios Sociales y ha aprobado el proyecto para ampliar el del ... Antiguo, que también da cobertura a Ibaeta, Igeldo, Añorga, Aiete y Zubieta. La operación, que tendrá un presupuesto de 262.000 euros y se ejecutará en 2026, permitirá anexionar el local contiguo para ganar un 50% de superficie, hasta los 344 metros cuadrados, y crear un área específica de atención diurna a personas mayores.

