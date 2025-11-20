El centro Kontadores ofrecerá en 2026 un servicio integral de emancipación juvenil

Ofrecer respuestas a las dificultades reales que afrontan los jóvenes en su búsqueda de vivienda y empleo y brindarles acompañamiento en sus itinerarios vitales. Este ... es el objetivo principal del proyecto piloto integral de emancipación juvenil que el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco van a estrenar en el centro Kontadores de Bidebieta a lo largo del primer trimestre del año que viene. Para poner en marcha este nuevo servicio, el consistorio ha aprobado un convenio de colaboración con el ejecutivo de Lakua para desarrollar el proyecto, que está en línea con el despliegue del Sistema Vasco de Juventud y las políticas de transición social y demográfica previstas en la Ley 2/2022 de Juventud.

Esta iniciativa interinstitucional «pretende dar respuesta al retraso en la edad de emancipación, a las dificultades de acceso a la vivienda y a la precariedad del empleo juvenil», señala Iñigo García, concejal de Juventud. Una problemática que ha situado la media de salida del hogar familiar en Euskadi en torno a los 30 años. «Gobierno Vasco y Ayuntamiento vamos a unir esfuerzos en Kontadores para innovar en políticas públicas y fortalecer la cooperación entre instituciones para situar a los jóvenes en el centro del proceso como agentes de cambio», añade el delegado del PSE.

Apoyo a los itinerarios vitales

Una de las principales medidas del convenio es la puesta en marcha en Donostia del servicio presencial de apoyo a los itinerarios vitales, gratuito y universal, dirigido a jóvenes de 18 a 34 años que vivan, estudien o trabajen en la ciudad, o deseen hacerlo.

El servicio estará integrado en la Red Vasca para la Emancipación Juvenil y conectado al servicio online GAZ del Gobierno Vasco y al programa Ameslariak, orientado a la atracción, retención, retorno y conexión de jóvenes con proyectos de movilidad o migratorios y ofrecerá información, orientación, asesoramiento y acompañamiento integral en ámbitos clave para la emancipación: formación, empleo, emprendimiento, vivienda, movilidad, retorno, competencias para la autonomía y recursos de integración.

Este servicio estará ubicado en el centro Kontadores a partir de 2026, con atención los martes y jueves de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y los miércoles y viernes de 17.30 a 20.30 horas. Contará además con canales complementarios (teléfono, correo, redes sociales) y espacios específicos para atención personalizada, autoconsulta y actividades grupales.

El edil destaca la relevancia de esta iniciativa y señala que «supone un paso decisivo para facilitar la emancipación de las y los jóvenes de Donostia. Queremos dar respuesta a las dificultades reales que afrontan en vivienda y empleo, y ofrecerles acompañamiento en sus itinerarios vitales».

El proyecto refuerza el Sistema de Juventud de Donostia, orientado a jóvenes de 16 a 34 años, con programas que fomentan la autonomía personal, la participación, el emprendizaje y la adquisición de competencias transversales. Entre los recursos previstos destacan espacios de aprendizaje para la autonomía, el empoderamiento personal o los programas de adquisición de competencias.