Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kontadores de Bidebieta acogerá el nuevo servicio juvenil. De la Hera
San Sebastián

El centro Kontadores ofrecerá en 2026 un servicio integral de emancipación juvenil

Este proyecto piloto propondrá soluciones a las dificultades que tienen los jóvenes de entre 18 y 34 años en la búsqueda de vivienda y empleo

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:08

Comenta

Ofrecer respuestas a las dificultades reales que afrontan los jóvenes en su búsqueda de vivienda y empleo y brindarles acompañamiento en sus itinerarios vitales. Este ... es el objetivo principal del proyecto piloto integral de emancipación juvenil que el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco van a estrenar en el centro Kontadores de Bidebieta a lo largo del primer trimestre del año que viene. Para poner en marcha este nuevo servicio, el consistorio ha aprobado un convenio de colaboración con el ejecutivo de Lakua para desarrollar el proyecto, que está en línea con el despliegue del Sistema Vasco de Juventud y las políticas de transición social y demográfica previstas en la Ley 2/2022 de Juventud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  6. 6 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El centro Kontadores ofrecerá en 2026 un servicio integral de emancipación juvenil

El centro Kontadores ofrecerá en 2026 un servicio integral de emancipación juvenil