Un centenar largo de invitados recibe el saludo emocionado de Insausti makila en mano

Un centenar largo de invitados ha arropado este miércoles a Jon Insausti Maisterrena en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián en el ... día más importante de su carrera política. En el rostro del ya séptimo alcalde de San Sebastián de la democracia se apreciaban los nervios, pero también la ilusión del primer día como nuevo regidor donostiarra en la que ha sido su casa durante los últimos diez años como concejal del PNV en el equipo de gobierno de su antecesor Eneko Goia. El exalcalde de Donostia, atento durante todo el pleno extraordinario, ha sido el encargado de dar el relevo oficialmente y en ese momento, nada más sujetar el bastón de mando entre sus manos, ha saludado hacia los asientos de los invitados donde se encontraban sus aitas, Luis Insausti y Asun Maisterrena y su hermano Ander Insausti. Un sentido saludo con la mano en el corazón ha sido acogido con mucha emoción por sus familiares y allegados.

El ya alcalde jeltzale ha estado arropado entre los invitados al acto institucional en la primera fila por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el presidente de la Juntas Generales del territorio, Xabier Ezeizabarrena; los exalcaldes Xabier Albistur y Odón Elorza, así como la subdelegada del Gobierno central en Euskadi, Noemí López; y el obispo de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso. También han asistido a la sesión extraordinaria. el presidente del PNV, Aitor Esteban; la líder jeltzale en Gipuzkoa Euge Arrizabalaga, la parlamentaria vasca del PNV Olatz Peón, así como el expresidente del GBB, Joseba Egibar, en una discreta posición tras las últimas filas de asientos, de pie, y una amplia representación del PNV entre ellos, Leire Caridad, esposa de Eneko Goia; Iñigo Barandiaran, o Imanol Goenaga.

Entre el público en las primeras filas se han sentado una treintena de familiares del nuevo alcalde encabezados por sus aitas Asun Maisterrena y Luis Insausti. No se ha querido perder el momento el aitona Luis Insausti, que a pesar de acudir en silla de ruedas ha sido casi uno de los últimos en abandonar el salón de plenos. El aitona del nuevo primer edil ha estado además acompañado por su amigo de la cuadrilla Jose Arrizabalaga, amigo también del exalcalde Goia. La amona materna, Coro Múgica, así como cerca de una treintena de tíos y primos del nuevo regidor se han sumado a la lista de familiares. Entre los allegados, se ha podido ver a los amigos del Club Vasco de Camping y los de Kresala Dantza Taldea, entre ellos los dos dantzaris del acto, Klaudia Erentxun y Josu Sagardia. Familiares de los nuevos ediles Idoia Gracia y de Tomás Pascua también han estado presentes entre los invitados a la sesión plenaria extraordinaria.

También han acudido la directora de Tabakalera, Edurne Ormazabal; la exconsejera del Gobierno Vasco y exedil donostiarra, Miren Azkarate, hasta 19 directores de diferentes áreas del Ayuntamiento y otros trabajadores municipales, además de varias decenas de ciudadanos y representantes de asociaciones, interesados en ver en vivo y en directo el acto de investidura.

Otros asistentes al pleno extraordinario han sido Daniel Zulaika, del Consejo Social; Asier Vitoria, de Gureak; Maite Valmaseda, de la Federación Mercantil; Loli Valls y María Elena San Sebastián, de Eragin; Carmen Solorzano, del Colegio de Médicos de Gipuzkoa; Francisco Javier Planes, de Nafarroako Unibertsitatea; Angel Oiartzun, de la Real; Amaia Lopetegi, de Gautena; José Emilio Lafuente, de Cáritas; Esther Irigaray, de Aquarium; Itziar Eguren, de Arraun Lagunak; Marisa Arriola, de BIC Berrilan; y Maite Martínez de Albeniz, de OSI Donostia.