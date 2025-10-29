Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares de Jon Insausti entre los asistentes al pleno extraordinario de investidura. Féliz Morquecho

Un centenar largo de invitados recibe el saludo emocionado de Insausti makila en mano

Familiares, amigos y una amplia representación institucional han asistido a la investidura del nuevo alcalde de San Sebastián en el salón de plenos del Ayuntamiento

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:03

Comenta

Un centenar largo de invitados ha arropado este miércoles a Jon Insausti Maisterrena en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián en el ... día más importante de su carrera política. En el rostro del ya séptimo alcalde de San Sebastián de la democracia se apreciaban los nervios, pero también la ilusión del primer día como nuevo regidor donostiarra en la que ha sido su casa durante los últimos diez años como concejal del PNV en el equipo de gobierno de su antecesor Eneko Goia. El exalcalde de Donostia, atento durante todo el pleno extraordinario, ha sido el encargado de dar el relevo oficialmente y en ese momento, nada más sujetar el bastón de mando entre sus manos, ha saludado hacia los asientos de los invitados donde se encontraban sus aitas, Luis Insausti y Asun Maisterrena y su hermano Ander Insausti. Un sentido saludo con la mano en el corazón ha sido acogido con mucha emoción por sus familiares y allegados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  6. 6 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  10. 10

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un centenar largo de invitados recibe el saludo emocionado de Insausti makila en mano

Un centenar largo de invitados recibe el saludo emocionado de Insausti makila en mano