El cementerio de Polloe se adapta a los tiempos El pavimento de gravilla de algunas calles ha cambiado por hormigón, mejor para la accesibilidad. / LUSA El camposanto asume reformas en materia de accesibilidad, emisiones y protección urbanística DANI SORIAZU Jueves, 1 noviembre 2018, 08:31

Pudiera parecer que no, que en un lugar donde reina la quietud y el paso del tiempo es relativo, la adaptación a las necesidades modernas no existe. Pero lo cierto es que ningún cementerio escapa a los nuevos requerimientos que demanda la sociedad. La accesibilidad, el respeto al medio ambiente y al aspecto histórico-artístico de la arquitectura no solo marcan el destino de los elementos que utilizamos los vivos.

Buena muestra de esta realidad ha sido la necesidad de aprobar un nuevo Plan Especial para el cementerio de Polloe. Esta hoja de ruta abre nuevas posibilidades, como la creación de un 'Jardín de las cenizas', un lugar donde los ciudadanos puedan aventar los restos incinerados de los difuntos, algo que hace unos años era inimaginable. En la actualidad el Ayuntamiento está analizando diferentes proyectos que se ajusten al presupuesto, de aproximadamente 80.000 euros.

El Plan también concibe la creación de un nuevo acceso directo desde la calle Gabriel Aresti y la mejora de la accesibilidad en general de todo el cementerio. Un aspecto en el que se venía trabajando desde hacía tiempo. Según explica el concejal de Vías Públicas, Miguel Ángel Díez, «estamos finalizando durante este mes de octubre y el que viene en noviembre el asfaltado y hormigonado las de calles en Polloe. Concretamente se han asfaltado las calles San Martín, San Prudencio, San Ignacio y San Lorenzo y durante el mes de noviembre se finalizarán Santa Clara y Santa Catalina». El presupuesto estimado para esta operación ronda los 80.000 euros.

Unos trabajos que comenzaron en 2016 pero que tuvieron que detenerse hasta la aprobación de dicho Plan por la denuncia del colectivo Áncora, que criticaba «la artificialización y banalización del recinto funerario». No obstante, aunque se ha seguido con estas tareas, el documento sí que se ha preocupado de introducir la protección de 469 tumbas de interés histórico-artístico. Como ocurre con los edificios, la aprobación y entrada en vigor del Plan Especial establece una serie de restricciones en proyectos de rehabilitación, medidas de las losas, inscripciones en las lápidas...

Asimismo, en el camposanto de Egia, de cara ya a esta festividad de Todos los Santos, se han renovado las papeleras que se encontraban oxidadas por unas de hormigón de granito más duraderas y acordes con la estética del cementerio. Obra valorada en 7.000 euros.

En lo que al entorno se refiere, también se prevé, por otra parte, que el cementerio, dentro de su horario de apertura, cuente con un uso recreativo, ligado al paseo y a la estancia, a modo de parque urbano, sin menoscabo del uso predominante del lugar. En este sentido, se trataría de poner sobre el papel los usos que muchos ciudadanos ya hacen de este espacio.

Nuevo horno crematorio

Las nuevas restricciones en la emisión de gases contaminantes también han llegado al cementerio. Por ello desde este año ya está en marcha el nuevo horno crematorio de Polloe que cumple con la normativa europea que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que ha contado con una inversión de 347.000 euros. La obra civil necesaria para adecuar la instalación, a su vez, ha supuesto una inversión de otros 60.000 euros. «Ello permite que contemos hoy con el horno más moderno de la Comunidad Autónoma Vasca», apunta el edil socialista.

Por otra parte, destaca Díez, el aumento de las inhumaciones de cenizas ha llevado a los gerentes del camposanto a encargar la construcción de 120 nuevos columbarios, que se han colocado junto con los ya existentes, en la calle San Isidro. La inversión en este caso ha sido de 30.000 euros.

Para este próximo 2019 está previsto también realizar una obra de reforma de la oficina de atención al público del propio crematorio. Obra que no tiene aún presupuesto, pero que se estima en unos 50.000 euros. Lo que sí se ha presupuestado, con un valor de 35.000 euros, es la adquisición de un nuevo vehículo y de un nuevo cremulador de cenizas, ya que el que se usa ahora es de 1998.