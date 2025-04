Carmen Lomana desvela las claves para conquistarla: «Una tortilla de patata y mucho cariño»

I.Elduayen y J. Medrano San Sebastián Domingo, 6 de abril 2025, 10:58 Comenta Compartir

Carmen Lomana ha vuelto a San Sebastián para presentar su libro biográfico 'Pasión por la vida' en el que la comunicadora repasa las diferentes etapas de su vida, entre las que descatan los años que pasó en la capital guipuzcoana. Un vínculo muy estrecho con la ciudad que El Diario Vasco ha podido conocer de primera mano en un test en el que Lomana ha desvelado algunos de sus planes favoritos cuando visita Donostia.

«Para El Diario Vasco, mi diario. Un saludo con mucho cariño, pero no pongáis que no quiero dar besos porque es que me encuentro con la gente y todos me dicen, 'no, no te preocupes que no te vamos a besar'», bromeaba en la presentación de su libro tras la entrevista con este periódico.

En su visita, Carmen Lomana reveló algunos de sus imprescindibles de San Sebastián, señaló las palabras que ha aprendido en euskera e incluso respondió a la pregunta de si prefiere a Amaia Montero o Leire Martínez como intérprete de La Oreja de Van Gogh.

«Amaia la quiero un montón, tiene una voz prodigiosa, pero Leire no lo ha podido hacer mejor. Sentí mucho todo este desencuentro, que todavía no sabemos muy bien por qué», señaló sobre la actual situación del grupo donostiarra.

En sus declaraciones, Carmen Lomana compartió que Arberlaitz o Auzmendi son algunas de sus boutiques donostiarras favoritas y que lo que más le gusta de la ciudad son las playas, los fuegos artificiales o tomar el apertivio.

Además, también reveló los secretos para conseguir conquistarla. «Con cariño, una rica tortilla de patata, angulas, una merluza... Txangurro, me encanta también».