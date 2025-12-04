Donostia se queda a las puertas de ser Capital Europea de la Innovación

Aingeru Munguía San Sebastián Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

San Sebastián se ha quedado a las puertas de ser nombrada en Turín Capital Emergente e Innovadora 2026. Aalborg (Dinamarca) se ha llevado el gato al agua y ha sido la ciudad vencedora, Donostia ha quedado en segundo lugar y Nicosia (Turquia) ha sido tercera en los premios iCapital en la categoría de ciudades de menos de 250.000 habitantes.

Los premios iCapital reconocen a aquellas ciudades que conectan con éxito a ciudadanos, instituciones académicas, empresas y autoridades públicas para impulsar un cambio transformador. El concurso reconoce a aquellas ciudades europeas que abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y amplían los límites de la tecnología en beneficio de sus ciudadanos, según explicó Fomento en una nota de prensa.

Este año se celebraba el 11º aniversario de los premios iCapital. Entre los ganadores anteriores figuran Barcelona (2014), Ámsterdam (2016), París (2017), Atenas (2018), Nantes (2019), Lovaina (2020), Dortmund (2021), Aix-Marseille Provence Metropole (2022), Lisboa (2023) y Turín (2024-25). Entre los ganadores anteriores en la categoría de ciudades innovadoras emergentes figuran Vantaa (2021), Haarlem (2022), Linköping (2023) y Braga (2024-25).

iCapital es uno de los cinco premios del Consejo Europeo de Innovación concedidos en el marco de Horizonte Europa. El premio está abierto a ciudades de todos los Estados miembros de la UE y está gestionado por la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes. Los ganadores son elegidos tras una evaluación realizada por dos jurados de alto nivel integrados por expertos independientes.

El segundo lugar en estos premios avala, no obstante, la apuesta estratégica de la ciudad como polo de ciencia e innovación. En 2024 Donostia registró una inversión récord de 365,4 millones de euros en I+D, lo que representa un crecimiento del 12,3% en tan solo un año y supone el 3,7% del PIB local, situando a la ciudad en niveles comparables con ecosistemas europeos más avanzados como Helsinki (3,8%) o Grenoble (3%) y por encima de la media vasca (2,2%) y de Gipuzkoa (2,6%). Además, el ratio de 1.936 euros de inversión en I+D por habitante supera ampliamente la media de la CAV (930 euros/habitante), y la de comunidades autónomas como Madrid (879 euros/habitante) o Cataluña (679 euros/habitantes).

San Sebastián registró igualmente el año pasado un incremento de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), que se sitúa en el 7,9% con 1.419 nuevas empresas registradas, lo que posiciona a la ciudad en línea con los principales polos de emprendimiento del Estado, como la Comunidad de Madrid (9%), Cataluña (8,5%), o la Comunidad Valenciana (8%).

La capital guipuzcoana cuenta con cerca de 6.800 personas ligadas a la I+D, contribuyendo al 18.6% del empleo en I+D vasco, con una distribución también paritaria entre los distintos perfiles de ocupación. Sectorialmente, la inversión en I+D en biotecnología representa ya el 17% sobre el total de la I+D local, con un crecimiento interanual cercano al 30% (y del 116% en los últimos 8 años). Por otro lado, los servicios intensivos en conocimiento (SEIC) alcanzan ya los 35.556 empleos en la ciudad, concentrando el 35% de la ocupación de la ciudad lo que explica cerca de la mitad del PIB municipal, y convirtiendo a San Sebastián en la capital de más de 100.000 habitantes con mayor intensidad de empleo tecnológico en I+D en España según la Fundación COTEC.