22 trabajadores en la planta de producción de lácteos de Leaburu. Cuatro en la vaquería. Varios más en Geuria, la boutique de alimentación que en ... el Boulevard ocupa también terreno de plaza Sarriegi. Dos hermosos mastines, un pozo con agua del manantial que fluye por el monte Urrozpe. Al mando Jokin Arrospide Arrate, nieto de Hilario, esposo de Luixa Uzkudun, padres los dos de Izadi, campeona europea de Jóvenes Segalaris. De Oihan. De Amaiur, campeón de la liga de sega individual de Euskal Herria 2025. Al mando Jokin, que prepara los papeles para jubilarse dentro de cuatro, cinco años. Asumirá entonces la responsabilidad Oihan, el hijo mayor. Trabajan con ellos ingenieros agrónomos y diseñadoras gráficas. Llega a la cuadra de Leaburu un camión. Desde Urdax. Con hierba. Para las 71 vacas lecheras, de raza frisona y Jersey. Estamos en Mahala. Nos ponemos a hablar. Con queso y vino se hace la charla.

– ¿Por qué habré nombrado a los Caballeros Hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén cuando se suponía que hablaríamos de los veintitantos sabores de helado que hay en Geuria Mahala del Boulevard? .

– Porque en los archivos se da noticia del caserío Mahala tan temprano en 1261. Entonces era un hospital, un hospital de peregrinos, puede que levantado por aquellos caballeros. Un hospital en tierras que eran cruce de caminos. Para quienes se dirigían a Jerusalén. Para los comerciantes. Para la soldadesca. Cuentan que algunos entraron por Gaztelu desde Lizartza y quemaron unas cuantas barricas en Leaburu. He trabajado con investigadores e historiadores y Mahala aparece en juicios, demandas, obligaciones y proclamas de años tan lejanos como 1511 o 1577.

– Estoy viendo en estos viejos legajos un recibo de 1659 que deja constancia de las obras de rehabilitación de esta casa.

– Y ahí aparece el nombre de Matias de Zuazola Floreaga y Loiola como responsable del trabajo. Hoy es el día que en la cuadra donde se protegen de la lluvia y el frío las terneras más jóvenes hemos descubierto, tras quitar la cal que recubría las paredes, restos de la piedra de la época cuando fue hospital. Arcos de apertura construidos en tres bloques, el primero de piedra negra. Cuentan que eso indicaba que era lugar para necesitados.

– Vuestros yogures de naranja o arándanos, vuestros bifidus, o ese requesón enriquecido con proteína han popularizado el nombre de vuestra casa. También lo han hecho vuestros patrocinios; esponsorizais campeonatos de pentatlón vasco, un equipo de triatlón, algo de remo. De una manera u otra, todos hemos leído, dicho u oído el nombre 'Mahala' pero es palabra ex–traña, ¿qué sabes de ella?

«Ni a nosotros ni a nuestros clientes nos gusta el mundo que nos rodea. Así, intentamos construir uno más sano, natural, libre; menos plastificado y procesado»

– Dicen que al ser en sus orígenes un hospital y al tener que ver en su edificación los cruzados de la Orden de Jerusalén bien pudiera ser un vocablo hebreo que significaría 'débil', 'cansado'. Se cuenta también que los Caballeros Hospitalarios veneraban a María Magdalena. La abreviatura de su nombre sería 'Maala'. Acaso por eso hay cerca un arroyo que se llama 'Mala erreka'. ¿Quién sabe?

– En la mesa, pan y queso, en la despensa, manzanas de Errezil; en la pared vuestro árbol genealógico y ramas que te trajiste hace 30 años. Un cartel proclama vuestro más reciente patrocinio. ¿Qué es ese desafío 'Euskal Timber' del día 20 en Zarautz?

– La final de una competición que premia al mejor cortador(a) de madera empleando en un mismo torneo hacha, sierra y motosierra.

– Vaya. Oye, menuda apuesta potente la de abrir esa super tienda en el centro mismo de Donostia, a unos pasos de la Oficina de Turismo, en el Boulevard.

– Vendemos en muchos sitios, pequeños y grandes de Gipuzkoa, Álava, Navarra y Bizkaia. Reparto diario. Desde aquí, desde Leaburu-Txarama a tiendas, mercados y lineales. Pero cada cierto tiempo hay que innovar, reinvertarse. Empezamos haciendo quesos en 1996. Ahora tenemos un helado de tarta de queso caramelizada y natillas con cacao. Nos dijeron que nadie comería queso de vaca y pensamos que sí lo harían si les proponíamos tomarlo con dulce de manzana elaborado en una cooperativa navarra. 30 años después, cuando ya tenemos chorizos y txistorra de cerdos turolenses, hemos visto que nuestros productos, nuestra tierra, hasta nuestra postura para con la vida del caserío necesitaban un escaparate. Grande. Luminoso. Orgulloso. No va a ser solo el gran capital (que quiere hacerse con los pequeños, fagocitarnos, destruirnos) quien pueda exhibirse. Nosotros también. Escuchando a la gente. Empezamos a usar cartón. Porque el plástico fue un invento maravilloso hasta que nos dimos cuenta de sus terribles daños colaterales.

– Hablas de orgullo. No es habitual esa postura en el caserío.

–Yo la tengo. La imagen más extendida muestra un trabajo duro. Pero te juro que, a la vez, es hermoso. Cuando el caserío te exige y tú cumples, te sientes bien. Y entiendes que es una vida bonita. De exigencia y recompensa.