Es la mesa de un hombre de negocios, de un empresario, de un ganadero. Jokin en Leaburu. LOBO ALTUNA

Jokin Arrospide Arrate

«El capital desea la calidad del KMO. Pero esa calidad se trabaja, no se compra»

De los Caballeros Hospitalarios del siglo XIII a una delicatessen del XXI

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:55

22 trabajadores en la planta de producción de lácteos de Leaburu. Cuatro en la vaquería. Varios más en Geuria, la boutique de alimentación que en ... el Boulevard ocupa también terreno de plaza Sarriegi. Dos hermosos mastines, un pozo con agua del manantial que fluye por el monte Urrozpe. Al mando Jokin Arrospide Arrate, nieto de Hilario, esposo de Luixa Uzkudun, padres los dos de Izadi, campeona europea de Jóvenes Segalaris. De Oihan. De Amaiur, campeón de la liga de sega individual de Euskal Herria 2025. Al mando Jokin, que prepara los papeles para jubilarse dentro de cuatro, cinco años. Asumirá entonces la responsabilidad Oihan, el hijo mayor. Trabajan con ellos ingenieros agrónomos y diseñadoras gráficas. Llega a la cuadra de Leaburu un camión. Desde Urdax. Con hierba. Para las 71 vacas lecheras, de raza frisona y Jersey. Estamos en Mahala. Nos ponemos a hablar. Con queso y vino se hace la charla.

