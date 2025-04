«Ha sido un caos, las ambulancias han tenido que circular por la acera por el atasco»

Pitidos, confusión y opiniones encontradas. En la plaza Aita Donostia de Amara, frente al estadio de Anoeta, se ha vivido un auténtico «caos» a primera ... hora de esta mañana, tras la apertura de todos sus carriles en la tarde de ayer. Mientras los conductores se quejan de «los atascos» que se generan, algunos vecinos valoran positivamente el espacio de paseo conseguido.

Desde su puesto de trabajo, Juncal Menéndez tiene una visión perfecta del tráfico alrededor de la plaza. Vecina del barrio de Amara, explicaba que esta mañana «cuando he salido a pasear a los perros, como cada día, me he encontrado con un caos», resumía. «El atasco era continuo, los autobuses no podían llegar hasta sus paradas, las ambulancias no podían pasar para subir al Hospital... ¡Era tal el atasco en la calle Errondo que las ambulancias han tenido que ir por la acera!», contaba incrédula. Con un claro descontento, Menéndez asegura que «antes no pasaba esto. Estamos indignados», aseguraba esta vecina de la zona.

Y no es la única decepcionada. «Toda la carretera estaba colapsada», describía Coro Pérez, otra amaratarra. «En los papeles quedaría muy bien, pero la realidad es otra. Lo de esta mañana ha sido horrible, una situación que no se da ni en los días en los que hay partidos de fútbol: pitadas, coches parados... Las ambulancias no podían pasar», añadía. «Hablamos de muchas personas que tienen que subir al Hospital Donostia, son cosas serias, y si se han dado cuenta de que no ha salido bien, deberían arreglarlo». Aun y todo, Coro ha aprovechado que el tiempo acompañaba para salir a pasear y de paso, ver cómo ha quedado la zona de peatones de la plaza Aita Donostia pero, «teniendo en cuenta el resultado y el tiempo que han invertido en la obra, me parece que era algo innecesario».

Los conductores que circulaban esta mañana por la plaza han sido, sin duda alguna, los más perjudicados. «Ha sido un caos. Cuando he llegado a la plaza es cuando me he enterado de que ya estaba abierta. Mañana me cogeré otra ruta, pero hoy ha sido... He estado 25 minutos parada», sentenciaba una conductora.

«Hay que darle un voto de confianza»

Otros, en cambio, optan por darle a la plaza Aita Donostia el beneficio de la duda y confían en que, con el paso del tiempo, el caos disminuya y la obra dé sus frutos; esto es, aliviar el tráfico. Merche Ramos asegura que «hay bastante lío, no me parece que las indicaciones estén muy claras. Voy muy atenta para hacer caso a las señales y no confudirme, habrá que acostumbrarse», contaba con alguna esperanza.

Es el caso de Enrique Moreno que, consciente de que hoy se abría el camino para los peatones por la plaza, ha salido con su mujer a ver el resultado. «Para los peatones va a quedar mejor, todavía falta que el jardín esté terminado. Respecto al tráfico... No lo tengo tan claro, pero hay que darle un voto de confianza», admitía. «Es verdad que parece que algún cruce dará problemas, pero bueno, solo el tiempo lo dirá». Pero al darse la vuelta y ver el tráfico que se concentraba a sus espaldas, Enrique añadía que «antes, con la rotonda, era más versátil. De hecho, solo hay que ver las colas que hay por Errondo... Ya veremos, hay que darle tiempo. Pero para los vecinos de la zona de Amara, la mejora es indudable», defendía.