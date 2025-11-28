Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Katerine contempla los prodigios dulces (cruasanes, pastas...) de Candy, su local en Larratxo. IVAN MONTERO

Ciudadanos

Katerine Isamar Moncada Castellón

«Candy y Carmen me han pasado tradición, clientela, sabores y saberes»

De 'Candy' (Bertsolari Txirrita, 3) nos llevaría a Ometepe, en Nicaragua

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:03

Comenta

Hace cinco meses que el barrio de Larratxo sabe que se ha reabierto 'Candy', el local donde Cándido Alonso preparaba magníficas rosquillas y rellenos de ... Bergara y donde Mari Carmen Martín anotaba los encargos para los extraordinarios roscos de Reyes. Hoy está en manos de una muchacha de Somoto, Nicaragua, hija de otra Mari Carmen, sobrina de María, que tiene un 'Izaguirre' de segundo apellido, y madre de Alana, de cinco años, alumna ya del Mary Ward. Hablamos mientras Miguel Silva, el obrador que ya trabajaba con Cándido, preparaba caracolas y cristinas.

