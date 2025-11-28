Hace cinco meses que el barrio de Larratxo sabe que se ha reabierto 'Candy', el local donde Cándido Alonso preparaba magníficas rosquillas y rellenos de ... Bergara y donde Mari Carmen Martín anotaba los encargos para los extraordinarios roscos de Reyes. Hoy está en manos de una muchacha de Somoto, Nicaragua, hija de otra Mari Carmen, sobrina de María, que tiene un 'Izaguirre' de segundo apellido, y madre de Alana, de cinco años, alumna ya del Mary Ward. Hablamos mientras Miguel Silva, el obrador que ya trabajaba con Cándido, preparaba caracolas y cristinas.

– Estudiaste Administración Turística y Hotelera pero hará ocho años que te viniste para aquí.

– Así fue. Buscando futuro y seguridad. Están destrozando nuestro país. Vaciándolo de su gente más valiosa. Y mira que es hermoso y rico. Hay turismo pero yo creo que se debería explotar mejor y manejar de otra manera.

«Recién me han encargado una tarta Gambetta (bizcocho, nata montada, yema tostada...) para Sinda, una señora que hoy cumple 99 años. Se la hará Miguel»

– Te veo dentro de unos años organizando viajes a Nicaragua para los vecinos de Larratxo. O de Gros, donde viviste al llegar. ¿A dónde nos llevarías?

– Por de pronto, a la isla de Ometepe. Se halla dentro de un gran lago de agua dulce, el Cocibolca. Hay dos volcanes. Y un maravilloso 'Ojo de agua', dos piscinas alimentadas por un resorte mineral natural fresco, de un pozo subterráneo. De origen volcánico. Os llevaría a Masaya, a 14 kilómetros de la ciudad de Granada. Su nombre significa 'montaña que arde' y es también puro volcán. Iríamos a Mombacho, lugar que extraño mucho. Descenderíamos en tirolínea sobre los cafetales. Haríamos senderismo entre vegetación y tierras de lava...

– Suena bien. Pero primero hay que sacar adelante la nueva 'Candy'. Mari Carmen y Cándido la abrieron en los 90, ha pasado tres años cerrada y hace cinco meses que tú has tomado el mando. ¿Por qué?

– He trabajado en otros oficios pero en cierta manera me apetecía tener algo 'propio'. Vivo aquí al lado pero no me había fijado en que este local se alquilaba hasta que una amiga, Blanca, me avisó. Lo pensé, llamé y me lancé. Cándido y Mari Carmen me han ofrecido apoyo total y me han enseñado hasta a cómo hacer bien el listado de los encargos de los roscos de Reyes. Pero también es cierto que he tenido que aprenderlo todo. Desde cero. He llorado. Abrí en verano. Sin saber...

– ¿El qué?

– Que en julio y también en agosto mucha gente de Altza y de Larratxo se va a sus pueblos de origen a pasar unos días. O unas semanas. O un mes. Aquí no venía nadie. Me está pasando que pasa gente y me dice perdona, no sabía que habías abierto 'Candy'. Es que estaba en el pueblo y me acabo de enterar.

– Buena señal, el barrio lo sabe. Hay movimiento. La gente pide un café. O unas cookies. Te coge el pan. ¿De dónde lo traes?

– De Astigarraga. Marcos Okindegia. Creo que llevan 30 años haciendo pan.

– El café lo harás bien. Eres de tierra cafetera.

– Lo soy. Tenemos una variedad autóctona, la maracaturra. Nuestro café es de sabor intenso pero suave. Y sí, sé hacer café. Pero allá lo hacemos en olla y lo filtramos con tela. Nos gusta negro muy negro y con mucho cuerpo. Aquí he tenido de aprender el manejo de la máquina de cafetería. Mano, paciencia y media justa.

– ¡Vaya besugo de nata!

– De nata y hojaldre. Obra, claro, de Miguel. Me dijeron Cándido y Mari Carmen que no podía no tenerlo. Es uno de vuestros postres favoritos de Navidad, ¿no?

– Y tanto que sí. Y a ti y a Alana, ¿qué os gusta especialmente?

– A mi hija las pastas. Las que tienen forma de animales. A mí las caracolas pero si te digo la verdad, lo que más me gusta de la comida de aquí es la tortilla de patatas. Y el chuletón. Y déjame deciros que como practico senderismo me apetece mucho hacerme una travesía por Jaizkibel. Pero claro, ahora estoy dedicada en cuerpo y alma a sacar adelante el negocio. Quiero que vaya bien porque sueño con darle un futuro a Alana. Y con ayudar a la familia que tengo allá.

– Por más que tengas el apoyo y escuches los consejos de Cándido, Mari Carmen y del barrio, tú, como la empresaria que empiezas a ser, tendrás también tus ideas para afianzar el negocio...

– Voy a traer charcutería. Por ahora tengo jamón. Como en estas calles vive mucha gente mayor estoy pensando en poner comida ya cocinada que solo necesito un toque para calentar. Me gustaría un congelador para tartas ya hechas. Tengo encargos de bizcochos para colegios. Y la gente ya me pregunta cuándo llegará la lotería de Navidad; pronto.

– A la terraza habrá que darle uso...

– Y se lo damos porque además está elevada sobre la calle y en unos soportales, cubierta. Lo que pasa es que estos días hace frío. O al menos el tiempo se siente desapacible. Resumiendo, primero afianzo el negocio y fortalezco la clientela (que es muy buena, me vienen hasta del barrio de Arrizar, de la librería Peñuelo...). Luego innovamos. Y que Alana crezca, estudie. Acaso hasta podría de mayor ayudar a recuperar nuestro otro país, Nicaraguita.