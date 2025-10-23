Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera» Un artículo del Daily Mail recoge la nueva normativa que las playas donostiarras implementarán a partir de junio de 2026

La nueva normativa que implementarán las playas de San Sebastián a partir del próximo verano y que prohibirá fumar en los arenales, permitirá la presencia de perros en verano durante las noches y limitará el uso de altavoces, entre otras medidas, ha traspasado fronteras y llegado a la prensa británica.

Así, en su edición web, el Daily Mail ha dedicado un artículo a las nuevas reglas que estrenarán las playas donostiarras desde junio de 2026. Titulado «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en ''la mejor ciudad costera de España'', en él el tabloide británico repasa algunos de los puntos claves de la normativa.

La noticia, además de los cambios que llegarán a las playas de La Concha, Ondarreta y Zurriola, también detalla las variaciones en la normativa ya fijadas para la playa de Zarautz al tiempo que recoge otras prohibiciones relativas al verano y los alquileres turísticos como las implementadas por el Ayuntamiento de Palma para restringir algunos comportamientos y prácticas habituales a las que se quiere poner límites durante la temporada estival.

Al mismo tiempo, el texto del Daily Mail, que cuenta con más de sesenta comentarios de los lectores, no duda en catalogar en sus líneas a San Sebastián como la «mejor ciudad costera de España», «una de las más bellas de Europa» y «la capital culinaria del País Vasco», si bien señala que la afluencia de visitantes en Donostia «ha provocado problemas de hacinamiento en las zonas más concurridas de la ciudad».