Cambios en Dbus: las líneas 24 y 27 pararán en la calle Ciudad Jardín y Berio suma una nueva parada

L. O. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:39

Dbus anuncia cambios en varias de sus líneas. Los autobuses 24 (Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo y 27(Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros) pararán a partir de la próxima semana en Ciudad Jardín y las líneas 33 (Larratxo-Intxaurrondo-Berio-Igara) y B1 (Benta Berri-Berio-Añorga) añaden una parada en Berio.

En un comunicado la compañía de autobuses donostiarra ha informado de que a partir de este jueves la línea 33 tendrá una nueva parada en Berio. Estará ubicada entre las paradas Berio 78 y Berio 118 y se llamará Berio-Arturo Campion. También realizarán esta parada las salidas de la línea 25-Benta Berri-Añorga (dirección Añorga) que circulen por Berio y el autobús nocturno B1 (Benta Berri-Berio-Añorga).

Esta nueva parada tiene como objetivo dar servicio a los vecinos de la zona, así como a las personas usuarias de los centros escolares cercanos. Asimismo, las mismas fuentes han señalado que «teniendo en cuenta la pendiente de la zona, con esta nueva parada se mejora la accesibilidad para personas en sillas de ruedas».

Además, la próxima semana, concretamente desde el lunes 17, se realizarán modificaciones en los recorridos de las líneas 24 y 27 en Loiola, que realizarán parada en la calle Ciudad Jardín.

En lo que respecta a la línea 24 (Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo), en dirección Larratxo, tras realizar las paradas de Avenida Barcelona, se accederá a la Travesía de Loiola, girando en la nueva rotonda hacia la calle Ciudad Jardín, donde se habilitará una nueva parada: Loiola II. Desde este punto continuará hacia la rotonda de Urki dirección Egia. Las paradas Loiola Parking III y Loiola Parking II se suprimen y se trasladan a Loiola II.

La línea 27 (Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros), en dirección Antiguo, circulará desde el Puente de Egia (Astiñene) por la calle Ciudad Jardín, como hasta ahora, donde se ha habilitado también una nueva parada: Loiola. Desde aquí circulará por la Travesía de Loiola hacia Riberas de Loiola. Se suprime la parada Loiola Parking, que se traslada a Loiola.