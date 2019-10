Los procedimientos arruinan los objetivos. Ocurre en muchos ámbitos de la vida. Cuando uno coge un avión, por ejemplo. Volar ya es un necesario imposible. O, lo que es peor, una ruleta rusa, la caja de bombones de la película 'Forrest Gump': nunca sabes lo que te va a tocar. No sabes si después de comprar el billete te van a convocar una huelga, si los conflictos laborales dentro del aeropuerto te van a arruinar la jornada de trabajo o la luna de miel o si va a quebrar el touroperador con el que contrataste. Quedarte descalzo y con los pantalones caídos en el control de seguridad es otra escena inevitable, pero es mejor esto que quedarte en tierra porque tu compañía ha vendido más billetes que asientos hay en la cabina. Luego, si hay mucho tráfico aéreo, puedes estar hora y media dentro del avión sin despegar y si crees que vas a aterrizar en tu destino olvídate porque hay circunstancias climatológicas adversas. Piensas que ya solo falta que te abofeteen al bajar la escalerilla, pero es que con la facturación del equipaje tienes opciones crecientes de que te extravíen la maleta. Superar esta carrera de obstáculos sin mácula es más difícil que acertar la quiniela o que te toque la lotería.

Algo parecido pasa con las obras municipales. La administración pública se ha convertido en un objetivo en sí misma, ha dejado de ser un instrumento para mejorar los servicios de la gente. En aras de la transparencia, la concurrencia, la competencia y un montón de 'encias' más la maraña legal es capaz de llevar a pique cualquier aspiración. Así, asfaltar una calle cuesta un año de reflexión, otro de proyecto y otro de trámites para ejecutar una obra de mes y medio, y cambiar un plan general requiere más de una década.

Este verano, dos donostiarras, por separado, me reconocieron que si llegan a saber el bosque de trámites administrativos que les aguardaba a sus peticiones de licencia de actividad no hubieran iniciado la aventura, ese deporte de riesgo que llaman emprendimiento y que los políticos paradójicamente no dejan de promocionar. No sé si los que viven de alimentar esta burocracia lo saben: cada vez vivimos más años, pero tenemos un tiempo limitado para estar por aquí.