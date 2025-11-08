La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local» En su local, ubicado en la calle San Marcial 39, intentan «seguir una filosofía de kilómetro cero»

«Tratamos de respetar lo local», cuenta Alexis De Florio, copropietario de la cafetería Rompe Huevos, ubicada en la calle San Marcial 39, en el centro de San Sebastián y en la que intentan «seguir una filosofía de kilómetro cero».

«Toda nuestra carta gira en torno al huevo de gallina que nos proporciona un caserío en Itziar tres veces por semana», cuenta De Florio sobre la carta del local, que abrió el pasado mes de agosto en el centro de la capital guipuzcoana.

Y es que en este negocio el protagonista es el hamaiketako, por lo que muchos de sus clientes suelen acudir para desayunar a media mañana y disfrutar de su menú hecho a base de huevos, «un producto muy versátil, con bastante proteína y que no debería faltar en una dieta equilibrada», explican desde la cafetería.

Productos de proximidad en San Sebastián

Gracias a estos huevos es que elaboran sus famosos huevos benedictinos, tortillas de patata y distintas tostadas hechas con pan de brioche. Además de que «al pedir un plato que lleve huevo, se puede elegir entre huevos fritos o huevos revueltos».

«Cuando los comensales se sientan en la mesa lo primero que les explicamos es que la mayor parte de alimentos que utilizamos son de proximidad», recalca De Florio. Ya que la leche que utilizan también proviene de un caserío de Altzo.

Además de su café de especialidad que, aunque sea de origen peruano, se tuesta en 'Old Town Coffee Roasters', un tostador de café a muy pocos metros de la cafetería en Reyes Católicos.