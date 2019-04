La cafetería en los jardines Menchu Gal se pospone al soterramiento del Topo A.M. SAN SEBASTIÁN. Martes, 9 abril 2019, 06:37

Nuevo vuelco en el proyecto de instalar una cafetería en el lugar que ocupan los antiguos baños públicos, en los jardines Menchu Gal. A una interpelación presentada por el PP, el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, respondió que el proyecto está a punto de ser entregado al Ayuntamiento, pero su departamento considera que sería conveniente postergar su ejecución al «soterramiento del Topo» y la previsible reordenación urbanística que afectará a todo el entorno de la playa de vías, incluida esta zona arbolada.

Parecía que este año podría ser el del inicio de las obras para renovar esta vetusta instalación, sin uso desde hace lustros, pero si este condicionamiento se cumple el parque no será renovado hasta dentro de varios años. Hay que recordar que el Ayuntamiento hizo un concurso para convertir el edificio de los urinarios en una cafetería con terraza hostelera y unos váteres públicos, pero el adjudicatario renunció al contrato al no flexibilizar el Ayuntamiento sus criterios de edificabilidad -no podía exceder los m2 ya construidos-. Urbanismo encargó entonces un nuevo proyecto que incluía una reordenación de los caminos del parque. Ahora, sin embargo, parece que el proyecto se frena de nuevo hasta que se acometa una reordenación urbanística más amplia. El concejal del PP Txema Murguiondo se interesó también por los trabajos de mantenimiento en la zona. El concejal de Servicios Urbanos, Miguel Ángel Díez, explicó que se han limpiado los grafitis de la fachada y acometido algunos trabajos de jardinería, pero matizó que «no podemos gastar mucho dinero en algo que no se usa».