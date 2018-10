Nuevo hotel en Amara Andamio colocado en Pío XII para las obras de reforma de las tres plantas donde se ubicará el nuevo hotel. / USOZ La cadena Casual abrirá en febrero en Pío XII un hotel de dos estrellas con 60 habitaciones | Será un alojamiento tematizado con el mundo del mar que pretende plantar cara a la actual oferta hotelera con precios más económicos AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 06:48

Es el último en llegar al panorama hotelero de la ciudad. La cadena valenciana Casual abrirá en febrero en la plaza Pío XII un establecimiento con categoría dos estrellas y 60 habitaciones. La compañía, en pleno proceso de crecimiento, quiere competir en Donosti con tarifas más económicas que la media del sector.

El boom hotelero que vive la ciudad continúa ofreciendo noticias de nuevas aperturas. En esta ocasión no se trata de la transformación de todo un edificio residencial para el uso terciario, sino de la ocupación de un suelo que en su día fue utilizado por oficinas de Telefónica. No ha habido, por tanto, cambio en el uso del suelo, lo que simplifica la tramitación de las licencias. Esta superficie, que suma 2.700 m2, quedó en su día manos del Banco Popular y finalmente ha sido la sociedad Vita Real State S.L., un vehículo de inversión que se dedica al alquiler de bienes inmuebles, la que se ha hecho con la titularidad del suelo.

El propietario llegó a un acuerdo con Casual Hoteles para su explotación mediante un contrato de alquiler y encargó a la promotora Urceman XXI S.L. el proyecto, la gestión de las licencias y la construcción del hotel en las plantas primera, segunda y tercera del portal 2 de Pío XII. El gerente de la constructora, José Mari Urzelai, explicó que los trabajos de adecuación del edificio marchan a buen ritmo y se espera que acaben en enero, lo que permitirá la apertura del hotel «en febrero».

El establecimiento tendrá una entrada propia, distinta al portal de las viviendas. Se trata de un edificio pegado al antiguo cine Astoria, hoy reconvertido en viviendas. La entrada al hotel está ubicada entre el local de Vitaldent y el de Seguros Generali. Las 60 habitaciones sumarán 132 en total. Seis dormitorios serán individuales, los restantes 54 serán dobles y algunos de ellos tendrán opción de convertirse en triples.

Una de las características distintivas de Casual Hoteles es que sus establecimientos admiten mascotas. De hecho, fue la primera cadena de España con el sello 'pet friendly' en todos sus hoteles. El perro no solo tiene su cama donde dormir, su comedero y bebedero, sino que se le agasaja con un snack de bienvenida y a sus dueños se les entrega un bebedero portátil «para que hacer turismo con ellos sea más fácil». Se trata de alojamientos con un alto componente tecnológico, orientados a una clientela urbana que no quiere gastar mucho dinero por dormir en la ciudad que visita. El nuevo hotel ofrecerá habitación y desayuno, pero no tendrá restaurante.

Todos los hoteles de la cadena admiten mascotas en sus dependencias

El nuevo establecimiento está ubicado junto a la parcela de los antiguos cines Astoria

Casual dispone en la actualidad de 11 hoteles en Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla y Bilbao, pero el año que viene llegará a 15 establecimientos (incluyendo el de San Sebastián) y se ha marcado como objetivo alcanzar los 30 locales en 2022.

La cadena fue creada hace solo cinco años en Valencia y se caracteriza por ofrecer alojamiento en hoteles céntricos, con habitaciones tematizadas en torno a diferentes conceptos, como las bellas artes, las letras, la música, el cine, el teatro y los musicales, la cultura, o la cultura Vintage. Da la casualidad que el establecimiento donostiarra, cuya temática girará en torno al mar, tendrá que competir a la vuelta de la esquina con el Astoria 7, un hotel de cuatro estrellas ambientado en el mundo del cine.

Casual Hoteles facturó el año pasado 6,4 millones de euros, este año rondará los ocho millones de euros y el año que viene el objetivo es llegar a los 11 ó 12 millones gracias a la incorporación de los cuatro establecimientos que sumará la cadena, entre ellos el de la plaza Pío XII.

EH Bildu: 26 en la legislatura

El nuevo hotel se suma a una lista de 26 establecimientos turísticos tramitados en la legislatura en la ciudad, muchos de ellos abiertos ya, otros en proceso de construcción, y algunos en trámite de obtención de licencias. Según indicó EH Bildu en rueda de prensa esta misma semana, el sector va aumentar la oferta de plazas en un 30% en la ciudad entre 2016 y 2020.